Câmara Municipal de Ananindeua está repleta de gazeteiros e atrasados

Uma vez por semana, os 25 vereadores eleitos em Ananindeua tem uma missão: se fazer presente nas sessões legislativas que são realizadas todas as terça-feiras, às 9h. Entretanto, apesar de ser necessário que estejam presentes apenas 13 parlamentares para que haja quórum, semanalmente, as sessões correm risco de não serem realizadas justamente por falta de quórum.

Essa dificuldade em cumprir com o compromisso pontualmente levou vereadores a criticarem o atraso e faltas de colegas, durante plenária da última terça-feira, 5, quando a sessão iniciou com quase uma hora de atraso, para ter a quantidade de legisladores suficientes para aprovar projetos e requerimentos.

O vereador Braga (MDB) foi quem iniciou a discussão, sugerindo que a Casa pense em uma alternativa para penalizar a falta e atraso das sessões. “Temos cinco dias da semana para reunir com lideranças, visitar bairros e cumprir outras agendas. Mas na terça, temos a obrigação de estar aqui, legislando pelo povo que nos elegeu. Enquanto não criarmos um mecanismo para punir quem não cumpre, isso vai continuar”, declarou.

Veja os faltosos da última terça-feira (5) (Divulgação)

“Nós devemos honrar com nossa vaga aqui na plenária. A grande maioria que falta não está justificando a falta ou atraso. Peço para que nós façamos um movimento para iniciar as sessões no horário e ter a maioria dos parlamentares presentes aqui nas sessões”, propôs, enfático.

Vereadores defendem que legislativo e executivo dialoguem sobre agendas

Bob Fllay (sem partido), concordou com o colega, mas pontuou que, muitas vezes, o vereador que falta está acompanhando o prefeito Daniel Santos (MDB) em algum evento e que, por isso, a Casa precisa ter um diálogo com o Executivo para não coincidir nas programações.

“Falta sensibilidade do cerimonial do Executivo não marcar inauguração de obras no dia e hora de nossas sessões. Não é nosso dever fazer parte, mas é nosso direito, pois a maioria dessas obras foram requeridas pelos vereadores. Fora essa questão, a semana tem sete dias. Não dá pra se programar um dia na semana para estar aqui no horário? É vergonhoso não ter sessão porque não tem quórum”, disse Bob.

Segundo o vereador Dedê (PL), o presidente da Câmara, Rui Begot (Avante), precisa semanalmente mandar mensagem em grupo de Whatsapp chamando os vereadores para sessão. “Nós temos todos os nossos compromissos, mas na terça-feira temos que estar aqui. Todo trabalhador, em outro local de trabalho, tem parte do salário descontado caso falte ou chegue atrasado. Tinha que ser o mesmo aqui. Enquanto não mexer no bolso, não vai mudar isso aí”, finalizou.

Conheça os últimos faltosos

Dentre os 25 vereadores eleitos para legislar em Ananindeua, 20 estavam presentes na última terça-feira, 5. Os faltosos são: Coronel Osmar (PMDB), Diego Alves (PSDB), Félix Júnior (Podemos), Louro Frango (MDB) e, pela segunda semana seguinte, Pastora Ray Tavares (PMDB).