Brasileiros na Ucrânia: jogadores e familiares que estão no país pedem ajuda; vídeo

Jogadores brasileiros que atuam no futebol da Ucrânia gravaram um vídeo pedindo socorro e ajuda para deixar o país. Atletas de Shakhtar Donetsk e Dínamo de Kiev, dois dos principais clubes ucranianos, estão reunidos em um hotel na capital Kiev com seus familiares, mulheres e filhos, desde que a Rússia declarou guerra e iniciou um ataque à nação vizinha. Mísseis foram lançados no país. Havia uma esperança para impedir a guerra com a diplomacia. Por isso os clubes de futebol retornaram para a Ucrânia. Eles estavam na Turquia.

No vídeo, compartilhado pelos jogadores nas redes sociais, eles contam que falta combustível na cidade e que o espaço aéreo da Ucrânia está fechado, dificultando qualquer deslocamento de avião. Vias terrestres e ferroviárias são os prováveis caminhos para deixar o país neste momento. Eles pediram ajuda do governo brasileiro para conseguir voltar para casa e conseguiram.

Inclusive, eles saíram da Ucrânia nos próximos dias. A informação é do embaixador do Brasil em Kiev, Norton Rapesta, e foi dada em entrevista do diplomata à BBC. As informações foram divulgadas pelo site Metrópoles. O embaixador ainda não explicou como será a logística de embarque dos brasileiros residentes no território ucraniano. “Nós vamos evacuar os brasileiros. Jogadores de futebol. Todo mundo”, afirmou o diplomata.

“Cada um saiu correndo de suas casas para o hotel, com uma peça de roupa e não sabemos como vai ser. Pedimos ajuda para resolver a nossa situação”, disse a mulher de um dos atletas brasileiros. Todos estão bem.

Atuando no Shakhtar Donetsk desde 2018, o atacante Fernando, ex-Palmeiras, é um dos brasileiros a falar no vídeo. Ele faz um apelo às autoridades brasileiras e afirma que “não tem como sair do país”. Júnior Morais, outro brasileiro no futebol da Ucrânia, disse que a situação é “grave” e aguarda uma solução (do governo) para deixar o local. Todos os estrangeiros na Ucrânia estão na mesma condição. Entre os atletas mais conhecidos está o atacante David Neres, ex-São Paulo e com passagem pela Seleção Brasileira. Ele joga no Shakhtar Donetsk.

Situação na Ucrânia é tensa

A tensão entre Rússia e Ucrânia atingiu seu ápice ontem, 24, com a invasão de tropas russas ao território ucraniano. O presidente russo Vladimir Putin autorizou uma operação militar com ataques aéreos e entrada de forças terrestres ao Norte, Leste e Sul. Há diversas pessoas saindo das cidades e isso engloba os atletas brasileiros.