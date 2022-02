Ucrânia! Brasileiros passam drama ao não cruzarem fronteira do país; vídeo

Um vídeo publicado nas redes social tem chamado a atenção do mundo todo. Milhares de pessoas estão tentando deixar a Ucrânia, através da fronteira com a Polônia. No vídeo é possível perceber a quantidade de pessoas querendo deixar o país, que sofre ataques do exército Russo. O autor do vídeo é o atacante Guilherme Smith, naturalizado uncraniano, atualmente no Zorya. Ele e outros atletas andaram cerca de 60 quilômetros até a fronteira, junto com as esposas e filhos. Sem sucesso, tiveram que retornar para a cidade de Lviv.

O relato de Guilherme rapidamente se espalhou pela internet, dada às dificuldades para sair do país. No início do vídeo, o jogador reclama do cansado. "Estamos numa caminhada muito grande. Estamos longe da fronteira e está muito frio. Não dá para descansar. Espero que possam ajudar a gente", disse.

Logo depois, já na região fronteiriça, os relatos são um pouco piores. "Muito cheio, muitas pessoas que do nada se revoltam uma com a outra, começam a brigar. A situação está muito difícil. É muito trtiste e a gente não tem solução de nada. A polícia nem conversa ou ouve a situação dos brasileiros. Ninguém faz nada por nós", lamenta.

Veja o vídeo:

Outro relato publicado na rede social do atleta, onde ele afirma ter sofrido violência policial: