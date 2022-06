Entrega da Câmara de Ananindeua é adiada novamente

Iniciada em agosto de 2021, a obra de reforma e ampliação da Câmara Municipal de Ananindeua, que tinha previsão de entrega para março de 2022, teve sua conclusão adiada mais uma vez. Financiado pelo Governo do Pará, o projeto que já acumula três meses de atraso, só deve ser finalizado no segundo semestre deste ano, mas ainda sem definição de data.

Executada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), o reparo do prédio da avenida Zacarias de Assunção, no Centro, conta com o investimento de R$ 3.7 milhões feito pelo Estado. Quando o governador Helder Barbalho (MDB) assinou a ordem de serviço, o prazo de execução da obra era de oito meses.

A Sedop informou que houve atraso na reconstrução do prédio devido à alteração no projeto de fundação estrutural (Igor Mota / O Liberal)

Apesar de demorada, o vereador Rui Begot (MDB), presidente da Casa Legislativa, afirma que a obra é muito importante para garantir mais comodidade aos munícipes. “No segundo semestre reinaugurar nosso novo e revitalizado que brevemente vai abrigar melhor os parlamentares, demais servidores públicos e a população que acompanha nosso trabalho. O prédio antigo foi projetado para apenas 13 vereadores, mas hoje temos 25. Esta obra vai fazer com que a Câmara possa atender a população de uma forma muito melhor”, disse o parlamentar.

O atraso

O presidente da Câmara, diz que a demora se deu por atrasos no pagamento da empresa contratada pelo Estado, além das chuvas. “Quando atrasou a primeira vez, a entrega mudou de março para junho. Mas agora, mudaram para outubro. Esse atraso é resultado de problemas burocráticos que ocasionaram na falta de pagamento da empresa executora da obra. Então foi preciso diminuir o ritmo da obra, alterando todo o cronograma. Além disso tem a chuva. Em dias chuvosos não dá para trabalhar”, diz Begot.

Questionado sobre as mudanças na previsão de entrega, o Governo do Estado, por meio da Sedop informou que houve atraso na reconstrução do prédio devido à alteração no projeto de fundação estrutural. “Reiteramos que as obras seguem com previsão de entrega para o segundo semestre de 2022”, diz a nota enviada à reportagem de O Liberal.

Auditório e gabinete improvisados

Enquanto o prédio da Câmara não fica pronto, os vereadores realizam as sessões nos auditórios da Universidade da Amazônia (Unama), da BR 316. De acordo com Rui Begot, as salas não são alugadas, mas sim, cedidas gratuitamente. “Desde o ano passado a instituição cedeu esse espaço sem custo. Está sendo uma parceria muito boa. Por meio dessa colaboração, a universidade fez convênio para oferecer desconto aos funcionários públicos da Prefeitura na graduação”, destacou.

Além disso, os gabinetes dos parlamentares também precisaram ser remanejados. Estes, funcionam atualmente em um prédio anexo que fica também na avenida Zacarias de Assunção.

A administradora da Casa, Zuila Risuenho, informou que o prédio já é alugado desde 2013, onde funcionava, até agosto do ano passado, apenas setores administrativos. “Agora funciona aqui também os 25 gabinetes dos vereadores, Procuradoria da Mulher, assessorias e demais setores. Como a Câmara está sendo ampliada, provavelmente voltaremos todos para o novo prédio após a entrega”, disse a servidora.

Além dos serviços da Câmara, no mesmo local é oferecido emissão de carteira de identidade (RG), por meio da Polícia Civil. O Posto de Identificação Civil atende de segunda à sexta-feira, no horário das 8 da manhã às 14 horas.