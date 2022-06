Ananindeua ganha novo Batalhão Militar, no conjunto Júlia Seffer

O governo do Estado entregou, nesta quinta-feira (9), a nova sede do 30º Batalhão da Polícia Militar, em Ananindeua. A ação integra os investimentos realizados para garantir maior infraestrutura à Segurança Pública. Com informações da Agência Pará.

De acordo com a Segup, o novo prédio é mais adequado para o trabalho. O governador Helder Barbalho participou da solenidade de entrega do prédio. Ele afirmou que a estratégia de segurança pública estadual passa pela ampliação e valorização do efetivo, remuneração digna, investimentos em armamento, em viaturas, em equipamentos diversos para que as ações de combate à criminalidade tenham mais eficácia.

"E ambientes como este que estruturam ainda mais para que o serviço ofertado pela PM do 30º BPM possa ser de qualidade, garantindo paz à população pela redução dos crimes", afirmou o governador.

A nova sede do Batalhão fica no conjunto Júlia Seffer, na travessa Coletora Sul S/N, no bairro de Águas Lindas. A Unidade atenderá os bairros da Guanabara, Águas Lindas, Águas Brancas, Aurá e Pato Macho.

O investimento do Estado na construção foi de R$ 1,5 milhão. O prédio tem infraestrutura de salas para o comandante, subcomandante, recepção, 1° Seção, 2° Seção, 3° Seção, 4° Seção, reserva de armamento, copa, auditório e alojamentos masculino e feminino, e a mobília necessária para o bom funcionamento da unidade.

"Ananindeua está entre as cidades brasileiras que mais reduziu os índices de criminalidade, sendo uma referência. E isso foi realizado a partir das ações de enfrentamento ostensivo, das ações investigativas da Polícia Civil, das ações de parceria com a prefeitura e a Guarda Municipal, das ações das Usinas da Paz, do Territórios pela Paz, que compõem a estratégia que é possível de enfrentar a criminalidade, reduzir a violência e atender a sociedade", complementou o governador.

O comandante do BPM, tenente-coronel Márcio Valério de Souza, contou que, até pouco tempo, o batalhão funcionava em uma vila de quitinetes, e que a construção da nova sede era um anseio dos policiais e também da comunidade. "A gente agradece a sensibilidade do governador em reconhecer a necessidade de melhores condições de trabalho para a tropa", declarou.

"A tendência é criarmos cada vez mais parcerias para trabalharmos juntos em mais projetos. Os alunos vão ter um ganho, com certeza, na verdade toda a área, era necessária essa estrutura com melhores condições", reafirmou a gestora Adriana Mesquita, diretora da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Eneida de Moraes, próxima do 30º BPM.

O comandante-geral da PM-PA, coronel Dilson Júnior, enfatizou que desde janeiro de 2019 são realizados diversos investimentos em toda a área da segurança pública. "Sabemos que a Polícia Militar é a locomotiva da segurança, com o maior efetivo. Somos 18 mil policiais em todo o Estado, sendo três mil em processo de formação. Há investimentos em capacitação, cursos, em aquisição de equipamentos, ampliação da frota, hoje a PM-PA é muito mais presente em todo o Pará. O 30º BPM é estratégico pela quantidade de bairros que cobre", detalhou.

A balconista Tereza Mendes mora bem em frente à nova sede do 30º BPM e diz gostar muito da ideia de ter um órgão da Segurança Pública bem em frente de casa. "Achei ótimo, a gente vai se sentir bem mais seguro. Espero que daqui para frente só melhore! Vai trazer bem mais tranquilidade, especialmente quando a gente chega de ônibus à noite", justifica.