Ananindeua quer construir Plano de Ação pelos Direitos de Crianças e Adolescentes

Na manhã desta quinta-feira (9), a prefeitura municipal de Ananindeua promoveu o I Fórum Comunitário do Selo Unicef, como um dos 2.023 municípios que aderiram à edição 2021-2024, do Unicef.

O evento ocorreu no auditório da Unama BR, com o objetivo de construir o Plano de Ação Municipal pelos Direitos de Crianças e Adolescentes. à frente do evento, estiveram representantes das secretarias de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat), Educação (Semed) e Saúde (Sesau).

De acordo com a prefeitura, o evento é uma das etapas do projeto Selo Unicef, com a finalidade de analisar, discutir e elaborar políticas públicas municipais para garantir os direitos das crianças e adolescentes, bem como pontuar questões acerca dos resultados sistêmicos que envolvem deliberações sobre assuntos vinculados às três secretarias envolvidas, com temas transversais que nortearão o município ao longo desta edição do Selo.

“Estamos felizes em ver o engajamento de toda nossa equipe, não apenas para conseguir a certificação do Unicef, mas para realmente melhorar as políticas públicas para crianças e adolescentes de Ananindeua, que são o futuro da nossa cidade", afirmou o prefeito doutor Daniel.

Ele destacou que "o Selo será a coroação das atividades que já vêm sendo desenvolvidas com maestria por todos os envolvidos, através de ações integradas entre todas as pastas. Nosso objetivo é tentar fazer da política uma ferramenta de transformação de vidas, atendendo de fato as necessidades do município e garantido o direito de todas as crianças, adolescentes, mulheres e idosos da cidade. Tenham certeza que a nossa gestão não é feita sem escutar a população, é dialogando que vamos seguir construindo uma sociedade melhor para todos”, disse o prefeito.

“De acordo com uma análise que realizamos nos Cras e Creas, constatamos 517 casos de violação de direitos com as crianças e adolescente, sendo a maior parte por abuso sexual. Então,esse Fórum é um ganho para o município, que irá oferecer políticas públicas de qualidade implementadas em longo prazo", afirmou a secretária da Semcat, Marisa Lima.

Para a secretária da Semed, Leila Freire, "o momento é de escutar as crianças e adolescentes, de entender o que eles precisam e o que eles sonham, e assim traçar metas para alcançar, com qualidade nas gestões de infraestrutura, pedagógica e administrativa”.

A secretária adjunta da Sesau, Karla Madeira, reassaltou que “a gestão municipal trabalha para fortalecer, cada vez mais, o acesso de crianças ao registro de nascimento no primeiro ano de vida, o atendimento ao pré-natal, campanhas de vacinação, entre outros".

"Com o Fórum, vamos poder implementar estratégias para fortalecer os nossos serviços da área da saúde, oferecendo em cada bairro ou comunidade o que realmente a população necessita, pois sabemos que, por exemplo, os problemas enfrentados por uma criança ou adolescente no bairro do Aurá não é o mesmo desse público no bairro do 40 Horas”, disse Karla Madeira.

O evento registrou também a posse dos integrantes do Núcleo de Cidadania de Adolescentes (NUCA- Ananindeua). O Núcleo integra a metodologia do Selo Unicef no processo de obtenção do Selo. A iniciativa propõe oito desafios pautados em temas como o enfrentamento ao racismo, esporte seguro e inclusivo, direito à saúde sexual e saúde reprodutiva, entre outros. Os adolescentes são incentivados a promover discussões, criar campanhas junto à gestão municipal e sociedade, além de participar dos espaços de decisão de políticas públicas do município.

Josué Calebe, de 13 anos, faz parte do CRAS Complexo da Cidade Nova VI e não escondia a felicidade de fazer parte do NUCA. “Estou muito feliz em receber meu certificado, agora oficialmente sou um dos integrantes do NUCA. Acho muito importante fazer parte, porque assim podemos falar do que realmente necessitamos, quero mais investimentos na área do esporte e saneamento”, comentou.

Para Rosana Soares, de 13 anos, do CRAS Distrito Industrial, o Fórum foi um momento ímpar para poder falar das dificuldades na área da educação. “Isso aqui tem sido muito importante para expormos nossa opinião. Hoje, muitos jovens se perdem nas drogas ou na vida do crime por falta de mais incentivos na área da educação. Então ter a gente aqui pra falar, os que veem de perto a realidade da nossa comunidade é muito importante”.