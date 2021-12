Venezuelanos que moram em Ananindeua recebem curso de capacitação

Indígenas venezuelanos da etnia Warao que vivem em Ananindeua participaram nesta terça-feira (30) na sede do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) Curuçambá da solenidade de entrega dos certificados do curso de capacitação e geração de renda – Corte e Costura. Eles participaram do curso no CRAS Curuçambá. A formação foi voltada somente para a comunidade venezuelana nos dias 22 e 26 de novembro e foi oferecida pela Prefeitura de Ananindeua por meio da Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

No município de Ananindeua vivem hoje cerca de 300 refugiados venezuelanos da etnia Warao, que deixaram seu país de origem em meio a uma crise social e humanitária. Eles cruzaram a fronteira com o Brasil em busca de melhores condições de vida, de esperança, de poder sustentar suas famílias, de ter dignidade e respeitado.

Nesse cenário de grandes dificuldades encontra-se Luis José, que há 4 anos vendeu tudo o que tinha e veio com a família para o Brasil. “Não tinha uma renda familiar e tiver que deixar minha casa na Venezuela por causa da crise que passou no país e vim para o Brasil buscar uma vida melhor com a minha família, mas até agora eu não consegui um trabalho”, contou.

“Durante todo este ano realizamos cursos de capacitação para que aumente as chances de empregabilidade da população e assim ela possa ter uma fonte de renda. Em relação aos Waraos, pensamos em um curso que eles possam colocar em prática de acordo com a realidade deles, visto que o município está preparando uma ilha para recebê-los com todo o conforto e dignidade que os waraos merecem. Então, o curso que concluímos vai ajudá-los não só a produzir peças para uso próprio, mas também para vender e assim eles terem autonomia, uma renda familiar. Esse foi só o primeiro de muitos cursos que iremos realizar para os waraos”, ressaltou a secretária da Semcat, Marisa Lima.

Luis José foi um dos alunos que concluíram o curso. Ele agradeceu a oportunidade que está sendo dada. “Eu só posso dizer muito obrigado pelo que estão fazendo por nós. Com este curso vou poder conseguir trabalho ou vender as roupas que agora sei fazer. Reacendeu a minha esperança de poder sustentar a minha família. Agora quero participar de todos os cursos que o CRAS possa oferecer pra gente”, disse.

Para Juan Carlos Moya o curso de capacitação é um meio dele não precisar mais ir para as ruas pedir dinheiro. “Estou muito feliz em ter concluído esse curso e eu quero realizar outros cursos de capacitação, porque eles são muito importantes para eu não precisar mais ir para as ruas. Agora vou poder sustentar minha família”, afirmou.

Segundo a Prefeitura de Ananindeua, além dos cursos de capacitação, o grupo Warao recebe todo os serviços oferecidos pelos CRAS de Ananindeua, com fortalecimento do vínculo familiar, acompanhamento psicossocial, ações de integração deles com a sociedade, entre outros. “A comunidade também recebe apoio alimentar e em breve será remanejada para uma das ilhas que compõem o município'', disse o prefeito Dr. Daniel em seu discurso.

“Estamos trabalhando, estudando e planejando o remanejamento dos waraos que vivem em Ananindeua para um local que eles possam chamar de lar, criar seus filhos, construir família e tenham autonomia financeira com a produção de hortaliças, entre outros. Já encontramos uma ilha para que eles possam morar, estamos com o projeto para a construção das casas em andamento e em breve iniciaremos o trâmite para a construção. Nosso compromisso é que todos os moradores de Ananindeua tenham orgulho de viver aqui”, concluiu o prefeito.