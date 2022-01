Pré-matrícula digital para o Ensino Fundamental e EJA seguem abertas até sexta-feira (14)

A pré-matricula digital para o ano letivo de 2022 para o Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) se iniciou na terça-feira (4) e segue até a próxima sexta-feira, dia 14 de janeiro.

De acordo com a Secretaria de Educação de Ananindeua (Semed), a pré-inscrição é on-line e deverá ser realizada por pais ou responsáveis, caso o candidato seja menor de 18 anos, ou pelo próprio candidato, acima de 18 anos ou emancipado.

A confirmação da vaga deve ser feita de forma presencial, na unidade educacional que escolheu na inscrição on-line, com o preenchimento da ficha individual junto com a documentação necessária descrita no edital.

Este ano, além das documentações tradicionais, a Semed solicita a apresentação da carteira de vacinação contra a Covid-19 para pessoas acima de 12 anos. O candidato que fazia parte da Rede Pública Municipal de Ensino, mas no decorrer do ano letivo de 2021, ou de outros anos, desistiu, para retomar é preciso fazer a pré-matrícula digital.