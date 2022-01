Planejamento é a palavra chave para controlar as finanças e o tempo e alcançar metas

A falta de planejamento é um dos principais problemas para as pessoas alcançarem os seus objetivos. Falta de planejamento, de organização e esquecimentos atrapalham completamente a vida moderna, alerta a economista do Instituto de Pós-graduação e Graduação (IPOG) Carla Beni Aguiar. Segundo ela, corrigir esses problemas devem ser prioridade neste início de ano.

A falta de planejamento pode ocasionar muitos entraves. “Sob a ótica financeira eu diria que os piores são pagar as contas atrasadas com juros ou usar o limite do cheque especial para cobrir a conta corrente”, avalia.

A especialista dá dicas para organizar as finanças, pagar as contas em dia, organizar o IPTU e os boletos em geral, e fazer o dinheiro render, driblando a inflação. Segundo ela, qualquer opção que necessite pagamento de juros deve ser evitada. “A inflação do ano passado ficou em 10,06% calculada pelo IPCA e neste ano teremos juros SELIC da ordem de mais de 11%. Isso implica em dois cenários. O melhor dos mundos, para estas contas específicas de janeiro, é pagar à vista com desconto, como o caso do IPTU, por exemplo, e o pior dos casos é atrasar o parcelamento e pagar multa e juros nesta realidade de dois dígitos”, explica Carla.

A professora também dá dicas de como organizar o tempo e a agenda para não se perder nas metas e objetivos. “A primeira recomendação que eu dou é a seguinte: seja honesto com você, não crie expectativas irreais. Se você é uma pessoa desorganizada financeiramente e decide parcelar o IPTU em 12 vezes e todo ano você esquece e paga várias parcelas em atraso, pense que talvez seria interessante criar um mecanismo qualquer para te ajudar, pode ser um alarme na agenda do celular, uma folha de papel no espelho do banheiro, um aplicativo no celular ou transformar a geladeira numa planilha de contas a pagar. Qualquer coisa, menos pagar juros e multas”, ensina.

“Não importa que o valor dos juros seja nominalmente baixo, ele poderia ser usado para um café prazeroso com um pão de queijo, mas não para ‘jogar fora’ com juros. O conceito é o que importa aqui. O princípio é evitar pagar contas em atraso. Além dos juros, há o emocional que deprime também, e deve ser levado em consideração”, acrescenta.

No caso de parcelar e pagar em dia, o planejamento também é fundamental para que a renda mensal não fique muito comprometida com as parcelas, explica Carla. “As contas se repetem anualmente, o melhor dos mundos ainda é reservar em dezembro para quitar algumas contas de janeiro, com desconto e à vista”, ensina.

Segundo a especialista, o planejamento da agenda pessoal com prazos de entregas de trabalhos, relatórios, consultas médicas e datas de contas precisam ter o mesmo peso. “Muitas vezes somos impecáveis com nossos clientes, chefes, parentes, amigos e até desconhecidos, mas quando temos que nos ater aos nossos compromissos, nem sempre temos o mesmo comprometimento. Isto pode trazer frustrações e levar à perda de metas e objetivos”, compara.

Segundo ela, a dica é simples e uma só. “Cada pessoa se organiza de uma maneira, descubra a que for melhor para sua saúde financeira e mental. Não há regras, não copie as soluções dos outros, descubra a forma que for mais confortável para você e viva mais tranquilo. Muitas vezes, o papel e a caneta resolvem. Analógico e simples. A base de tudo é gastar menos do que se ganha e diferenciar necessidade de desejo”, finaliza.