Em Ananindeua, programa municipal dará assistência para mulheres durante a gestação

Com o objetivo de amparar as fases da gestação das mulheres, a Prefeitura Municipal de Ananindeua lança, na próxima segunda-feira (23), no auditório da Unama BR, o programa “Mãezinha Ananin”, que deve realizar o acompanhamento durante os dois anos iniciais das crianças. Uma iniciativa da Secretaria de Saúde Sesau (Sesau).

O programa será executado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) ligados à Ananindeua. Ao estarem amparadas pelo benefício social, as mães terão direito a testes, exames, consultas e atendimento nutricional. Uma das novidades do projeto é que o pré-natal será supervisionado por meio de aplicativo.

A Prefeitura de Ananindeua explicou que a previsão é fazer o acompanhamento de 5 mil grávidas e 8 mil crianças de 0 a 2 anos somente durante o primeiro ano do projeto. Em conjunto com a Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat), a Sesau espera minimizar a ocorrência de casos de mortalidade materna e infantil na região, por meio de uma assistência humanizada.

Para participar do programa é necessário:

Residir em Ananindeua e iniciar o pré-natal até o terceiro mês de gravidez, com registro na caderneta de gestante nas unidades básicas de saúde do município;

Realizar, no mínimo, 6 consultas de pré-natal e consultas odontológicas;

Possuir registro na carteira da gestante a realização dos exames de pré-natal, incluindo testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C, e as vacinas DTPA, hepatite B, influenza e DT

Passar por atendimento com equipe multiprofissional nas UBS e nos CRAS do município.

As gestantes que tiverem interesse em participar do programa devem se dirigir até o Centro de Referência da Assistência Social (Crea) mais próximo e fazer a inscrição no Programa Criança Feliz (PCF). A partir disso, será feito um encaminhamento para a unidade de saúde, onde será iniciado o processo.

Serviço

Lançamento do Programa Mãezinha Ananin

Data: 23/05 (segunda-feira)

Horário: 18h

Local: Auditório da Unama BR, localizada na rodovia BR-316, próximo ao supermercado Atacadão

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)