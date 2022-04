O que fazer hoje em Ananindeua: confira a agenda do fim de semana na cidade

O Ananindeua em Revista separou as melhores festas, bares e restaurantes que vão bombar neste final de semana no município de Ananindeua. Devido à pandemia, os locais seguem as regras de segurança sanitária e o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 é obrigatório.

Shows de Jorge Aragão e Nosso Tom

Nesta sexta-feira (1º), o grupo Nosso Tom vai fazer a festa no Terra Brasil a partir das 21 horas com muito pagode da melhor qualidade. Outras atrações também irão animar a sexta-feira, entre elas Só Pra Zoar e DJ Rafel Monteiro.

Comprados antecipadamente os ingressos ficam mais em conta. Para mais informações: (91) 98196-5541 / 98074-2966. O Terra Brasil fica na Cidade Nova 8, WE 42, nº 2, esquina com a SN3. Instagram: @terrabrasilooficial.

Já neste domingo (3), direto do Rio de Janeiro, o grande cantor, sambista e compositor de inúmeros sucessos Jorge Aragão fará um grande show de samba no Bancrévea. A abertura dos portões será às 12h. Às 14h se apresentam Marcelinho & Thiaguinho & Mariza Black. Às 16h se inicia o grupo Nosso Tom. Às 18h quem faz a festa são o Meio Dia da Imperatriz e o grupo Cabanagem. Por fim, às 20h entra no palco Jorge Aragão.

O Bancrévea fica na Rodovia Mário Covas, Km 5, S/N - Coqueiro. Meia entrada para estudantes, idosos +60 anos, pessoas com deficiência, jovens de 15 a 29 anos, inscritos no CadÚnico e professores. É necessário apresentar o comprovante de vacinação. Para mais informações: (91) 98525-6548. Instagram: @bancrevea_belem.

Nosso Tom agita a sexta-feira na cidade (Divulgação)

Confira abaixo a agenda completa do fim de semana e divirta-se:

Sexta, 1º de abril

Show Nosso Tom

Du Baile

Início às 22h.

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2, próx à Praça da Bíblia.

@ticomebareresto

Victor & Lyon I André Oliveira

A partir das 21h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Sexta Especial no Bancrévea

A partir das 10h, música, piscina, parque aquático, bar e restaurante.

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5).

@bancrevea_belem

ForróNejo

Cesar Farias, Daniel do Acordeon, DJ Diogro

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Sábado, 2 de abril

Banda Zona Rural

Abertura do show Banda Muvi. Ingressos a R$20. Reservas e mesas 98194-8532.

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Grupo Deixa em Off

A partir das 22h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Adriana Oliver

Início às 22h.

Travessa WE 13, n 151, Cidade Nova 2.

@ticomebareresto

Farra, Piseiro e Sertanejo

Davi Alenncar, Layna Belline

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Domingo, 3 de abril

Akilla Marques

A partir das 21h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Jorge Aragão

Show no Bancrévea a partir das 14h. (91) 98525-6548.

Nosso Tom, Meio Dia da Imperatriz, Grupo Cabanagem, Mariza Black, Marcelinho, Thiaguinho

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5).

@bancrevea_belem

Almoço especial de domingo

Alyne Adegas às 13h e Pagode do Landu às 18h.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer