Exposição BR Toys Collection segue aberta no Metrópole

A exposição de personagens de filmes e desenhos animados em miniatura está aberta no Shopping Metrópole Ananindeua e promete encantar todos os visitantes, especialmente os amantes das action figures. A BR Toys Collection, que já passou com a sua coleção por diversos locais, apresenta ao público até o mês de fevereiro cerca de 700 cópias hiper-realistas de personagens recentes e antigos, que fizeram parte da infância de muita gente.

A exposição segue no shopping até o dia 13 de fevereiro e conta com o extenso acervo pessoal do colecionador Marcel Amazonas, mas começou com a participação de diversos outros colecionadores.

É possóvel conferir personagens de filmes e desenhos animados em miniatura (Divulgação)

Durante os dias de exposição, quem estiver no local poderá ver de perto personagens em uma escala 1/6 do atual Homem-Aranha, dos Power Rangers, Caça-fantasmas e até das Tartarugas Ninja.

Programação especial

O público ainda pôde presenciar neste sábado e domingo (22 e 23/01) uma programação especial, com o concurso de K-pop, cosplay e fliperama.

A exposição BR Toys Collection está aberta na Praça de eventos, piso L2, até o dia 13 de fevereiro, de 10h às 22h.

Serviço: Exposição BR Toys Collection

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Metrópole Ananindeua - Rodovia BR-316 - KM-3 - Bairro: Coqueiro - Ananindeua