Confira a agenda do fim de semana em Ananindeua

O Ananindeua Em Revista separou as melhores festas, bares e restaurantes que vão bombar no final de semana no município de Ananindeua. Para quem gosta - e sente saudade de um bom e velho carnaval -, tem várias opções para garantir o seu abadá e não ficar de fora dessa diversão. Devido à pandemia, os locais seguem as regras de segurança sanitária e o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 é obrigatório. Confira abaixo a agenda e divirta-se:

Sexta, 25 de fevereiro

Sexta do Principe

DJ Wanderson, Maestro DJ Jefferson, DJ Edgar Wolverine, DJ Juninho GPS.

Choperia Bom de Taco (Cidade Nova, rotatória da Arterial 18, antiga Estação do Som).

Ananin Beer

Nira Duarte, Vingadores do Brega e DJ Diogo.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Eu não quero compromisso, eu quero é Carnaval

A partir das 22h. Happy hour de long neck. Miro Marks DJ, New Wave, cabra No Forró e DJ TH.

Black Pub (Travessa WE 68, 402).

@blackpuboficial

Athena Bardaria

André Oliveira & WD.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Vero-Folia 2022

Corroy, a partir das 21h, e Junior Batidão, a partir das 0h.

Ver-o-Chopp da Arterial 18

Sábado, 26 de Fevereiro

Sabadão da Folia Bom de Taco

DJ Paulinho Boy, Luciana e Lins, Maestro DJ Jefferson, DJ Edgar Wolverine, DJ Juninho GPS.

Choperia Bom de Taco (Cidade Nova, rotatória da Arterial 18, antiga Estação do Som).

JF Folia

Uma explosão de alegria, de 10h às 20h, com a presença de Jonathan Feio e equipe, Natto DJ e Rafael Carvalho.

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5).

@bancrevea_belem

Ananin Beer

New Wave, Sambloco e DJ Diogo.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Samba na Praça

Especial de Carnaval com Paulo Martins e participação especial de Arthur Espíndola.

Na Praça de Alimentação do Shopping Metrópole.

@metropoleananindeua

Athena Bardaria

Grupo Deixa em Off, a partir das 22h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Vero-Folia 2022

Maverjck, a partir das 21h, e Marcinho Carrera, a partir das 0h.

Ver-o-Chopp da Arterial 18

Domingo, 27 de Fevereiro

Baile de carnaval infantil

Concurso de fantasia, banho de piscina, pintura facial e bombons. Início às 10h. PJ Masks, Ursinhos Carinhosos e Homem Aranha.

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5).

@bancrevea_belem

Domingo Top Carnaval

Às 19h, Maestro DJ Jefferson, DJ Edgar Wolverine, DJ Juninho GPS.

Choperia Bom de Taco (Cidade Nova, rotatória da Arterial 18, antiga Estação do Som).

Domingueira Especial

Vá fantasiado e concorra a brindes. A partir das 14h.

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5).

@bancrevea_belem

Ananin Beer

Papo em Off.

Rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

@anani.beer

Athena Bardaria

Letícia Dias, a partir das 21h.

TV WE 70A, 272, Cidade Nova 7

@athenabardaria

Vero-Folia 2022

Brasileirinho, a partir das 21h, e Rafael Monteiro, a partir das 23h.

Ver-o-Chopp da Arterial 18

Segunda-feira, 28 de Fevereiro

Baile Vermelho & Branco

Bandas ‘Isso é Xeiro Verde’ e ‘CabaNagem’ e bateria do Rancho, a partir das 22h. Haverá caldo verde e banho de piscina. Obrigatório traje vermelho e branco.

Bancrévea (Rod Mário Covas, km 5).

@bancrevea_belem

Vero-Folia 2022

Maverick, a partir das 21h, e Luciana Lins, a partir das 23h30.

Ver-o-Chopp da Arterial 18

Terça-feira, 29 de Fevereiro

Vero-Folia 2022

Ramiro, a partir das 20h30.

Ver-o-Chopp da Arterial 18