Confira a agenda do fim de semana em Ananindeua

O Ananindeua em Revista separou as melhores festas, bares e restaurantes que vão bombar no final de semana no município de Ananindeua. Para quem gosta - e sente saudade de um bom e velho carnaval -, tem várias opções para garantir o seu abadá e não ficar de fora dessa diversão. Devido à pandemia, os locais seguem as regras de segurança sanitária e o uso de máscara de proteção contra a Covid-19 é obrigatório. Confira abaixo a agenda do fim de semana e divirta-se:

Sexta, 18 de fevereiro

Fest Anani

A partir das 21h, DJ Diogo, Fruto Sensual e Herick Rafael se apresentam na cervejaria Anani Beer, localizada na rua Jardim Brasil II, 67 B, no bairro Levilândia. Mulheres não pagam até às 21h. Informações: (91) 98452-2679 / 98451-4574.

@anani.beer

Adriano Freitas, às 20h30, e Luciana Lins (ex-banda Os Brothers), às 23h, no restaurante Verô-Chopp, localizado na avenida Arterial 18, WE 68, 392, no bairro Coqueiro. O couvert artístico custa R$10. Informações: 98048-1020.

@verochopp

Sexta da Pressão

A partir das 20h, terá Maestro DJ Jefferson, DJ Edgar Wolverine e DJ Juninho GPS, no boteco Bom de Taco, localizado na Cidade Nova, próximo à rotatória da Arterial 18, no bairro Coqueiro - antiga Estação do Som. Entrada liberada até as 23h.

Baile de Máscara das Novinhas

A partir das 22h, terá Tropa do Forró, Mizerê, Pirô e DJ Assayag, no Black Pub (avenida Arterial 18, WE 68, 402, no bairro do Coqueiro). Ingressos antecipados: R$20 (individual), R$60 (mesa para 4 pessoas), R$100 (camarote para 4 pessoas), R$150(sofá lounge para 8 pessoas) e R$400 (camarote fechado 10 pessoas).

Mais informações: (91) 98038-3399.

@blackpuboficial

Mr. Joe

A Banda Mr. Joe se apresenta, a partir das 22h, no Lenhador Pub Cidade Nova (WE 67, 512 - esquina com Arterial 18, no bairro Coqueiro). Informações: (91) 98473-5703.

@olenhador_ananindeua

Fruta Quente faz a festa neste sábado no CarnaniBeer, a partir das 16h (Elivaldo Pamplona)

Sábado, 19 de Fevereiro

Riviera Folia

A partir das 13h, terá DJ Paulinho, Pagode do Marcelinho, Pirô e Fruto Sensual, no Hotel Riviera d’Amazônia (avenida Mário Covas, 1228, no bairro do Coqueiro). Ingressos antecipados R$50 (abadá - 1º lote).

Mais informações: (91) 98399-2324.

@hotelrivieradamazonia

CarnaniBeer

A partir das 16h, terá New Wave, Fruta Quente, Taty Araújo e DJ Diogo, na cervejaria Anani Beer. Ingressos antecipados: R$50 (abadá + open bar das 16h às 18h). Informações: (91) 98451-4574.

@anani.beer

Bloco do Trenzinho

A partir das 18h, terá apresentação especial do Tio Chocolate Circus com show infantil de vários personagens, além de passeio com Bonde da Alegria, parquinho e praça de alimentação com muitas guloseimas, no sítio Morada do Sol (Estrada Villa Nova, 25, no bairro do Coqueiro). Informações: (91) 99142-1500.

“Só Lado A” Folia

A partir das 19h, tem os melhores hits dos anos 80, 90 e 2000 com DJ Veríssimo, DJ Cobra, DJ Márcio Santos, DJ Adriano Forever, DJ Armando, DJ Ton Daynes, DJ Júnior Mix e DJ Artur Pires, na casa de recepção e eventos Terra Brasil (Cidade Nova 8, WE 42, 02 - esquina com a SN3, no bairro do Coqueiro). Entrada liberada até meia noite. Informações: (91) 98033-2494.

Samba na Praça

A partir das 19h, terá o grupo musical Família Travassos e a bateria da Escola de Samba Bole Bole, na praça de alimentação (piso L3) do Shopping Metrópole, na rodovia Mário Covas, no bairro Coqueiro. Entrada gratuita.

Sábado Pop&Rock

A partir das 21h, terá GeRocks e Markinho Duran, no Palco Mundo do Black Pub. Ingressos antecipados variam de R$25 a R$35,00.

Informações: (91) 98194-8532.

@blackpuboficial

Show

Robson Corroy se apresenta às 21h, e Banda Fetixe, a partir da meia noite, no restaurante Verô-Chopp, no bairro Coqueiro. O couvert artístico custa R$10.

Rock Love

A partir das 22h, terá a rapaziada do I Love Pagode, DJ Elison New Age, DJ Bruninho, DJ Juninho Light e DJ Walace Master, no Hotel Gold Martan (Av. Mário Covas, próximo à avenida Independência). Ingressos antecipados: R$20 (individual), R$50 (mesa para 8 pessoas, R$400 (camarote para 10 pessoas). Mulheres não pagam até às 23h30. Informações: (91) 98918-1335.

Banda Vesano

A Banda Vesano se apresenta a partir das 22h no Lenhador Pub Cidade Nova. Informações: (91) 98473-5703.

Grupo Deixa em Off - Athena Bar’daria

Tem o grupo Deixa em Off no Athena Bar’daria a partir das 22h. O Athena Bar’daria fica na WE 70, 272 - Cidade Nova 7.

@athenabardaria.

Aniversário dos Potentes do Brega

Com 14 anos de tradição, os Potentes do Brega fazem a festa neste sábado na choperia Bom de Taco. Ingressos custam R$ 5 até as 22h. Começa às 21h. A choperia Bom de Taco fica na rotatória da Arterial 18, Cidade Nova, antiga Estação do Som.

@bomdetacooficial.

Banda AR-15 se apresenta neste domingo no Bancrévea (Divulgação)

Domingo, 20 de Fevereiro

Domingueira do Bancrévea

A partir das 10h, terá Banda AR-15, Forró Nu 12 e Banda TDB, no Bancrévea (rodovia Mário Covas, KM 05, s/n).

Mais informações: (91) 98200-9334.

@bancrevea_belem

Carnaval no Terra Brasil

Piscina liberada às 12h e transmissão ao vivo do RExPA a partir das 17h. O Grupo Deixa Em Off e Clayton & Cia se apresentam às, no Terra Brasil (Cidade Nova 8, WE 42, 02 - esquina com a SN3).

Informações: (91) 98196-5541.

Carna Jamaica

A partir das 17h, terá Cleide Roots, DJ Jr Pedra, Alex Roots, DJ Vanderson, Adrianinho Yemanjah e DJ Rafuska, no Palco Mundo do Black Pub (avenida Arterial 18, WE 68, 402 - ao lado da Estação Cosméticos). Mulheres e universitários free até às 18h30.

Mais informações: (91) 98194-8532.

@blackpuboficial

Pagode

O Pagode do Brasileirinho se apresenta a partir das 19h, no restaurante Verô-Chopp (avenida Arterial 18, WE 68, 392), no bairro do Coqueiro. O couvert artístico custa R$10.

Orion Acústico

A Orion Acústico se apresenta, a partir das 22h, no Lenhador Pub Cidade Nova (WE 67, 512 - esquina com Arterial 18). Informações: (91) 98473-5703.