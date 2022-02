O que fazer hoje, neste domingo (20/02), em Belém; confira a agenda cultural

MÚSICA

Sambinha

| O quê: Sambinha Apoena com Diogo Rosa & Douglas Dias

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caixas, 450 Altos)

| Hora: A partir das 14 horas

| Ingresso: Couvert artístico opcional de R$ 7 a partir do início do show.

| Gênero: Samba

| Informações: @espaco_cultural_apoena

VEJA A PROGRAMAÇÃO PARA TODOS OS DIAS DA SEMANA

Bloquinho

| O quê: Bloquinho do Apoena com Afoxé Ita Lemi Sinavuru + DJ Me Gusta

| Onde: Espaço Cultural Apoena (Duque de Caixas, 450 Altos)

| Hora: A partir das 16 horas

| Ingresso: R$ 15 com cobrança após as 17h

| Gênero: Samba

| Informações: @espaco_cultural_apoena

Roda de Samba

| O quê: Roda de Samba com Roda de Fifi

| Onde: Rebujo (Rua São Boaventura, 171 - Cidade Velha)

| Hora: A partir das 17 horas

| Gênero: Samba

| Informações: @rebujoo.

Manga

| O quê: Pagose das Meninas + Diogo Rosa com "Um Show de Samba" + Brenda Moraes + DJ Rafa Brandão

| Onde: Manga Jambu (Jerônimo Pimentel esquina com Wandenkolk)

| Hora: A partir das 17 horas

| Ingresso: A consultar

| Gênero: Samba

| Informações: @mangajambubar

Soul

| O quê: Renato Rosas + Banda Soul Sisters

| Onde: Café Santo (Blvd. Castilhos França, 504)

| Hora: A partir das 18h30

| Ingresso: A consultar

| Informações: @cafesantooficial

Vileiner de Carnaval

| O quê: Programação Só no Sapatinho com Iara Mê e Zazu Band

| Onde: Vila Container (Av. Gov Magalhães Barata, 62 - São Brás)

| Hora: 19 horas | Ingresso: Gratuito | Gênero: Samba | Informações: @vila.container Na Vibe

| O quê: Bloco Na Vibe com shows de Ninha (ex-Timbalada) e Reinaldo (ex-Terra Samba), Na Vibe, Bino e Jonathan Feio e equipe | Onde: Insano Marina Club (Rua São Boaventura - Cidade Velha) | Hora: A partir das 21 horas | Quando: 20 de fevereiro de 2022 | Ingresso: a partir de R$ 50 (venda antecipada pelo site) | Gênero: Axé | Informações: @bloconavibeoficial / (91) 99363-5586. Aparelhagem | O quê: Domingueiro dos DJs com Gordinhoz, Josy, #TamoJunto e Crocodilo | Onde: Karibe Show (Av. Augusto Montenegro, 4960) | Hora: Entrada Franca até às 00h | Informações: 91 99804-8591 / 99350-6949 / @karibeshowoficial

TEATRO E DANÇA

Infantil | O quê: Espetáculo Os Quatro Amigos Saltimbancos | Onde: Teatro Bosque Grão-Pará (Av. Centenário, 1052 - Val de Cães) | Hora: 17 horas | Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) - venda antecipada na Bilheteria Digital | Gênero: Musical | Classificação: Livre | Informações: 91 99182-1060 / @teatrobosquegraopara Buarque-se | O quê: Espetáculo "Buarque-se" do Centro Cultural Atores em Cena | Onde: Teatro Waldemar Henrique (Av. Presidente Vargas - Praça da República) | Hora: 17h e 19h30 | Quando: 20 de fevereiro de 2022 | Gênero: Musical | Informações:91 98613-1619 / @atoresemcena_ccac Eléboom | O quê: Eléboom, O Espetáculo | Onde: Teatro Bosque Grão Pará (Av. Centenário, 1052 - Mangueirão) | Quando: 20 de fevereiro de 2022 | Hora: 19 horas | Ingressos: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (Meia) (venda antecipada no Bilheteria Digital) | Gênero: Teatro infantil | Informações: @teatrobosquegraopara Online | O quê: Itaú IC para crianças: Palco Virtual com o espetáculo “Catastrôfe” | Onde: www.youtube.com/itaucultural | Ingresso: Gratuito | Quando: Até 27 de fevereiro de 2022 | Gênero: Circo / teatro | Informações: www.itaucultural.org.br CIRCO

Mirage

| O quê: Mirage Circus

| Onde: Shopping Bosque Grão-Pará

| Hora: Sessões às 16h, 18h e 20h30

| Ingresso: A partir de R$ 20 (venda antecipada no site)

| Gênero: Circo

| Informações: https://www.miragecircus.com.br

EXPOSIÇÕES

Japonesia

| O quê: Exposição “Japonésia” apresentada pela Japan House São Paulo

| Onde: Espaço Cultural Casa das Onze Janelas (R. Siqueira Mendes, S/N)

| Hora: 9h às 17h (terça a domingo)

| Quando: Até 06 de março de 2022

| Ingresso: Acesso gratuito na terça (demais dias entrada a R$ 2 e R$ 4,00)

| Informações: https://www.secult.pa.gov.br/

Veja: cinco curiosidades do Japão que podem ser vistas na exposição Japonésia.