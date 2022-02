Acompanhe a agenda do fim de semana em Ananindeua

O final de semana chegou e, como toda semana, a noite de Ananindeua está movimentada, cheia de programações em bares, restaurantes, casas de show e demais estabelecimentos. De shows à famosa festa Lambateria, não faltam opções para o ananindeuense. Confira algumas dicas para o final de semana:



Santa Fé Bar e Restaurante

Sexta-feira, 11

Nesta sexta-feira a casa apresenta a Vila Sertaneja, com Eduardo e Gabriel, DJ Ian Tembra e Edu Farias.

Sábado, 12

No Sábado Premium a casa apresenta Betto e Naldo, Lucas & Iron e DJ Hiroshi.

Domingo, 13

Na programação da TardeZinha tem Wc i Christiano, Bino e Hugo Santos a partir das 17h. A orientação é chegar cedo. Tem cobrança de couvert artístico.

O Santa Fé fica na Av 3 Corações, n 1, esquina com a Mario Covas - Ananindeua.

Ti Come Bar e Restô

Sexta-feira, 11

Chyco Salles faz o show com a participação de Marcello Wall, Nelsinho Rodrigues e DJ Diego Pires

O Ti Come fica na Tv. WE 13, n 151 - Cidade Nova II, Ananindeua.

Anani Beer

Sexta-feira, 11

A cervejaria artesanal apresenta nesta sexta-feira o Brega Nejo, com DJ Diogo, Gemlly e Michelle Amador. Haverá sorteios de abadás do Carnanibeer. Mulheres não pagam até as 21h.

Sábado, 12

Neste sábado tem o aniversário do Davi com Willian Cézar & Christiano e mais o DJ Diogo. Mulheres não pagam até as 21h.

O Anani Beer fica na rua Jardim Brasil II, 67B, Levilândia.

Black Pub

Sexta-feira, 11

Nesta sexta, pra quem curte um bom forró, tem o “Forró das Antigas”, a partir das 22h. Cabra no Forró canta Forró nu Sitio; Tropa do Forró canta Mansão + DJ Cayan Ribeiro; Forró Nu 12 canta Cangalha Show. O ingresso curta R$ 20 e tem happy hour de long neck por R$ 6,99 até as 23h.

Sábado, 12

Um dos eventos mais aguardados em Ananindeua neste final de semana, a Lambateria é o evento certo para quem gosta de dançar. A partir das 21h, com Féli Robatto, Lucyan Costa e DJ Rebarbada. Ingresso antecipado custa R$ 20 pista e 30 camarote.

Domingo, 13

No domingo tem Rock in Reggae com DJ Alex Roots, DJ Pedra e banda Acordalice. Mulher e universitários não pagam até as 18h30. Ingresso antecipado R$ 10.

O Black Pub fica na WE 68, 402 - Cidade Nova, Ananindeua.