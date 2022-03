Carimbó agita a Praça da Bíblia neste sábado

Sábado é dia de carimbó na Praça da Bíblia, na Cidade Nova, em Ananindeua. Neste dia 19, a partir das 19h, o projeto “Batuque dos Mestres” vai agitar o espaço levando música, alegria e roda de dança à população. O evento é gratuito e aberto ao público.

A programação é uma iniciativa do Coletivo Ananin de Carimbó, que une nove mestres e 13 grupos tradicionais para difundir a cultura popular paraense na Região Metropolitana de Belém. Neste sábado, quem se apresenta é o Mestre Santinho e o Grupo Pindoramas.

Com instrumentos, dança e música, o carimbó é resultado da fusão de influências das culturas indígena e negra. Mais que um ritmo, a cultura paraense é, desde 2014, reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Como parte desse reconhecimento, no dia 3 de novembro é comemorado o Dia Estadual do Carimbó, data instituída pela Lei n.º 7 457, de 2010.

O Coletivo Ananin reúne mestres e grupos com currículos culturais de mais de duas décadas de trabalho em seus bairros e comunidades da cidade de Ananindeua (Divulgação)

Para celebrar essa cultura, o Batuque dos Mestres vem para viabilizar mestres e mestras, e salvaguardar os saberes da cultura popular por meio da mostra gratuita em local público. O Coletivo Ananin informa que no local haverá um espaço para exposição e vendas de artesanato.

Conheça o Coletivo Ananin de carimbó

O Coletivo Ananin reúne mestres e grupos com currículos culturais de mais de duas décadas de trabalho em seus bairros e comunidades da cidade de Ananindeua. A entidade nasceu da força e necessidade de lutar por políticas públicas para o carimbó, além de buscar o fortalecimento dos saberes ancestrais da expressão cultural.

Fazem parte: Mestra Regina, Grupo de Manifestações Culturais Mayaná, Mestre Luis Pontes, Grupo Estrela do Norte, Grupo de Manifestações Parafolclóricas Parananin, Grupo Folclórico Amazônia, Mestre Nivaldo, Mestre Edson, Grupo Icuiapitinga, Mestre Luiz Gonzaga, Grupo De Carimbó Águas Lindas, Mestre Alexandre – Grupo Amigos Do Carimbó, Mestre Juvenal, Grupo O Ritmo é o Carimbó, Toró Açú, Cia. de Música, Curimbó de Bolso, Manas do Carimbó, Mestre Santino, Grupo Pindoramas.

Desde o último sábado (30), eles se reúnem na Praça do Complexo 8 às 19h e fazem uma roda de carimbó. A programação deve continuar pelas próximas semanas, informa a organização do Coletivo.