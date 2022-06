Ed Luz lança novo single em parceria com DJ Mau Mix

SINGLE

O novo single de Ed Luz, em parceria com DJ Mau Mix, será lançado na próxima quinta-feira, dia 9 de junho. O artista anunciou através das redes sociais a capa de "Não Faço Por Mal", com selo da Bros Music Brasil. (Roberto Silva)

MESTRADO

Marcelo Victor Pereira concluiu o mestrado em Engenharia Industrial pela renomada Dalhousie University, no Canadá. O engenheiro de produção, formado pelo Cesupa, é motivo de orgulho para sua família que mora em Ananindeua.

B’DAY

Luana Pacheco celebra mais um ano de vida na segunda-feira, dia 6 de junho. Ela, sempre bem humorada e comprometida com tudo que faz, tem se destacado na assessoria da deputada estadual Renilce Nicodemos.

JUNINO

O Shopping Metrópole já entrou no clima junino e está preparado para voltar a festejar o São João de modo presencial, com o entusiasmo e a alegria que a data merece. Durante o mês de junho, os visitantes e clientes do shopping vão curtir uma programação recheada de atrações culturais e aproveitar as comidinhas típicas dessa época.

HOMENAGEM

Luciano Teixeira, conhecido pelo seu trabalho à frente do Portal Luciano Notícias, foi homenageado durante a Sessão Solene alusiva ao “Dia Nacional da Imprensa”, realizada no dia 1º de junho, na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa).

WEDDING

Camila Nascimento e David Osório casaram em uma linda cerimônia na capital paraense. O wedding planner da festa foi da Romenia Macedo, e fotografia de Otávio Tsuyoshi Iwabuchi.

