Confira a coluna de Jefferson Hoenisch desta sexta-feira, 05/11

PARABÉNS

Dr. Daniel Lavareda, conselheiro ouvidor do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-PA), todo sorridente na coluna, completou mais um ano de vida nesta semana. Parabéns!

IDADE NOVA

Silvio Garrido, publicitário e fotógrafo dos bons, comemora a chegada da idade nova na terça, dia 9.

Silvio Garrido

DEBUTOU!

A Guarda Civil Municipal de Ananindeua (GCMA) completou 15 anos de serviço no município. Atualmente, está sob o comando do Inspetor Geral GCMA Rogério Lima.

Rogério Lima

IMUNIZADO

A família Barbalho celebra a imunização de Helder Filho, que recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 ao lado de Dayane Lima, secretária municipal de Saúde, em um dos locais de vacinação de Ananindeua.

Helder Filho

GAROTO PRODÍGIO

Uma das promessas do futebol, Neto Faro, de 15 anos, feliz da vida com a vitória na Copa União Sub-14.

Neto Faro

ANIVERSARIANTE

Elias Barreto, ex-vereador e atual subprefeito do lado sul, foi o aniversariante do dia 4.

Elias Barreto

INAUGURAÇÃO

Os empresários Maryna Maia, Leonardo Maia Júnior e Fábio Maneschy inauguraram esta semana mais uma unidade do Studio Tintas, agora na Avenida Centenário, esquina com a Rodovia Augusto Montenegro. O trio já planeja a inauguração de mais uma no início do ano que vem.