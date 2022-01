Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 7 de janeiro

Queima de estoque

A famosa queima de estoque, que acontece todos os anos no mês de janeiro, aquece as lojas do Shopping Metrópole Ananindeua nesse início de ano com descontos que chegam a 70%. As promoções seguem até o próximo dia 10, de acordo com o funcionamento do shopping, das 10h às 22h. Tá imperdível!

Casal do Estado

O governador Helder e sua amada primeira dama do estado, Daniela Barbalho, passaram o réveillon juntinhos da família. Muitos elogios, é claro, de seus milhares de seguidores na internet.

Casal do estado (Divulgação)

Aniversariante

A irreverente jornalista e apresentadora Ediane Martins está sorrindo pelas paredes com a chegada deste novo ano e prepara novidades para 2022. No próximo dia 13, será a aniversariante do dia e, certamente, alvo de muitas felicitações por parte de seus amigos e familiares. Nossos parabéns, desde já.

A irreverente jornalista e apresentadora Ediane Martins (Divulgação)

O amor está no ar

O amor está no ar! O atuante prefeito Dr. Daniel e a sua bela primeira dama, Dra. Alessandra Haber, protagonizaram uma cena romântica que movimentou as redes sociais na virada de ano. O casal segue feliz e apaixonado pelos seis anos de casamento e muitos frutos dessa relação, entre eles os dois filhotes.

O amor está no ar (Divulgação)

Musical

MC Dourado fechou com chave de ouro a agenda de shows de 2021, em Ananindeua. Quem passou o réveillon no Santa Fé, se divertiu com a apresentação do artista e também de outras atrações musicais.

Musical (Divulgação)

Música

A banda Reggaetown começou o ano de 2022 com o pé direito. Foi lançado nesta semana o videoclipe de “Namoral”, com cenas gravadas na capital paraense e direção de Karinny de Magalhães. No próximo domingo (09), tem show desses meninos talentosos por aqui, no Black Pub.