Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 21 de janeiro

USIPAZ

O Governo do Estado disponibilizou à população de Ananindeua testes diários para detecção de Covid-19. O atendimento na UsiPaz Icuí-Guajará ocorre de terça a sexta-feira, a partir das 9h. Além disso, crianças de 5 a 11 anos com comorbidade ou deficiência permanente, e indígenas e/ou quilombolas da mesma faixa etária, foram vacinadas contra a Covid-19 na Usina da Paz.



CARNAVAL

Andréa Sousa "entregou tudo" como madrinha de mais uma edição do bloco Kalango. O maridão, Marcus Coura, não desgrudou nenhum segundo de sua musa do carnaval.

Carnaval (Divulgação)

IDADE NOVA

Max Frank Santos trocou de idade no início do mês, mais precisamente no dia 5. O aniversário foi ao lado de sua amada, Fátima Abas, e também de sua família.

Idade nova (Divulgação)

CHOCOLATE ANANIN

A jornalista e influencer digital, Dani Filgueiras, que produz conteúdos incríveis sobre turismo no território paraense, visitou uma fábrica artesanal, localizada no bairro Atalaia, e deu dicas incríveis para visitação e degustação de chocolates ananindeuenses. Confere lá no @dani_viaja.

Chocolate (Divulgação)

SHOW

Dona Onete foi uma das principais atrações do Festival Se Rasgum realizado em Ananindeua. O evento gratuito na UsiPaz do Icuí-Guajará foi transmitido pelo canal da Se Rasgum no YouTube.

Show de Dona Onete (Divulgação)