Confira a coluna de Jeferson Hoenisch desta sexta-feira, 16/12

Talento Ananin

A talentosa cantora e compositora Jady Roberta se apresentou nessa semana no show “Siga Brasil”, que marca a volta da Siga Canto ao palco do Teatro Margarida Schivasappa, depois de 2 anos. Formada em Canto Popular pela Escola de Música da UFPA (EMUFPA), Jady representa o município de Ananindeua no primeiro reality show de artistas da noite paraense.

Programação

O Shopping Metrópole Ananindeua está com diversas programações voltadas para as festas de fim de ano neste mês de dezembro, que se estendem até o início do mês de janeiro. Neste final de semana a praça de alimentação do shopping é palco de atrações musicais com um enredo totalmente natalino. No sábado (18), a Orquestra de Violão Jackson Figueiredo, apresenta um show instrumental que marca o retorno ao shopping após 2 anos, às 19h. E no domingo (19), a Orquestra do Corpo de Bombeiros Pará faz sua apresentação de Natal, também às 19h.

Confra da Seurb

A secretária de Urbanismo, Adriana Cardoso, promoveu recentemente a confraternização dos servidores da Seurb, e contou com a presença do esposo Fhillipe Novaes e também do deputado federal, Olival Marques.

Confra da Seurb (Divulgação)

Encontro

O vereador Osmar Nascimento em recente encontro com o jogador do Palmeiras, Rony, campeã da Libertadores, o vice-prefeito Erick Monteiro e o vereador Braga.

Encontro (Divulgação)

Homenagem

O diretor da Associação Pólo Produtivo do Pará, Artur Jansen Novaes, entregou nesta semana ao prefeito Dr. Daniel e à primeira dama do município, Dra. Alessandra Haber, a Medalha de Responsabilidade Social 2021, pelos relevantes serviços prestados à sociedade paraense neste ano.

Homenagem (Divulgação)

Rock solidário

O Rock Solidário reúne mais de 10 bandas do cenário rock’n roll paraense neste domingo (19), no Black Pub. O ingresso para o festival será 2kg de alimentos e/ou brinquedos que serão doados para famílias carentes. Roby Pereira, da Banda Roquerage, está entre as atrações.