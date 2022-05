Carro invade canteiro na Avenida João Paulo II, em Ananindeua

Uma cena chamou atenção de quem passou, na manhã deste domingo (8), Dia das Mães, por um trecho da avenida João Paulo II, em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém (RMB), sentido viaduto do bairro do Coqueiro. Um automóvel de pequeno porte invadiu o canteiro lateral da Unidade de Conservação Estadual adjacente ao Parque Estadual do Utinga (Peut). Até o momento, a causa do acidente não foi informada pelas autoridades de trânsito e se houve feridos no local.

(A Redação Integrada de O Liberal tenta contato com o Detran e Polícia Militar para mais informações)