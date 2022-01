Ananindeua segue vacinando adolescentes e adultos contra a Covid-19 nesta terça (25)

Nesta terça-feira (25) Ananindeua segue disponibilizando a primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais, a segunda dose da Coronavac, a segunda dose da Astrazeneca e Pfizer, e a terceira dose (dose de reforço) em 24 Unidades Básicas de Saúde (UBS), sempre das 8h às 13h.

Os documentos necessários para a primeira dose são RG, CPF ou Cartão SUS e o comprovante de residência. Já para a segunda e terceira dose são: RG, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de vacinação.

Primeira dose: vacinação destinada para pessoas com 18 anos ou mais.

Segunda dose Coronavac: pessoas com 18 anos ou mais que tenham o intervalo de 21 dias após a primeira dose.

Segunda dose Pfizer: pessoas com 12 anos ou mais que tenham intervalo de 28 dias após a primeira dose.

Segunda dose Astrazeneca: pessoas com 18 anos ou mais que estejam com a segunda dose em atraso.

Terceira dose: pessoas que tenham intervalo de quatro meses completos após a aplicação da segunda dose. O imunizante será da Pfizer, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Quarta dose: imunossuprimidos com 18 anos ou mais, com intervalo de quatro meses após a aplicação da terceira dose. O imunizante será da Pfizer, independente do imunizante utilizado nas doses anteriores.

Documentos necessários:

Para a primeira dose são RG, CPF ou Cartão SUS.

Para a segunda, terceira e quarta dose: RG, CPF ou Cartão SUS e o Cartão de vacinação.

Locais de vacinação:

24 unidades: UBS Guanabara / UBS Nova Água Lindas / UBS Júlia Seffer / UBS Águas Brancas / UBS Aurá / UBS Ananindeua Centro / UBS Celso Leão / UBS Guajará 1 / UBS Distrito Industrial / UBS Elo 1 e Elo 2 / UBS PAAR / UBS Curuçambá Rural / UBS Paulo Frota / UBS Cidade Nova 6 / UBS Icuí / UBS Cristo Redentor / UBS Warislândia / UBS Nova Zelândia / UBS Jaderlândia / UBS Coqueiro / UBS Ariri e UBS Una / UBS Jardim Nova Vida e UBS Águas Lindas.