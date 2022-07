Ananindeua sedia I Open de vôlei de areia neste final de semana

Com a chegada do período de férias escolares, chega também a vibe de juntar esporte, saúde e bem-estar. A Prefeitura de Ananindeua por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude (Selj), realiza entre os dias 2 e 3 julho, o primeiro torneio de vôlei de areia de Ananindeua, o Open de Vôlei de Areia.

O evento contará com disputas em cinco categorias: quarteto masculino, quarteto feminino, dupla Open, dupla 40+ (atletas com mais de 40 anos) e dupla 50+ (atletas acima de 50 anos).

O Secretário de Esporte do Município de Ananindeua, Alex Melul fala sobre a propósito do torneio. “Promover o esporte com caráter social, fundamentado na participação e no rendimento para a valorização humana, contribuindo para a promoção social e a melhoria da qualidade de vida", informou.

Melul ressalta ainda, que desta forma o esporte pode ser massificado e com o implemento de competições esportivas poder realizar a integração de diversos bairros de Ananindeua. Sem contar, que o esporte e o lazer tornam-se elementos catalisadores, assim como instrumentos de Políticas Públicas.

O bombeiro civil, Paulo Baia, 55, conhecido na modalidade como Paulo Piteck e atual Presidente da Associação Vôlei de Praia do Pará (AVP-PA). Ele descreve como iniciou o primeiro contato com o vôlei. “Com 12 anos de idade surgiu o interesse, através de uma irmã que já praticava a modalidade e como sempre acompanhava ela, acabei me interessando pelo esporte”, revela.

Sobre a perspectiva do torneio de vôlei em Ananindeua, Paulo diz que “já está dando o que falar no meio das comunidades e amantes deste esporte. O evento que veio em boa hora e a expectativa é muito grande, vários atletas já vem treinando forte visando esta competição”.

Piteck, tem um vasto currículo e expressivos resultados no vôlei de areia (ou de praia). Já participou de cerca de 150 competições, entre torneios e campeonatos no âmbito regional e nacional. Sagrou-se campeão brasileiro Master em 2021 e 2022 nas categorias 40+, 45+ e 50+ nos estados do Espírito Santo e Bahia, respectivamente. Com seu parceiro de quadra Gerson Monte (Ganhador do Troféu Rômulo Maiorana 2021) lideram o ranking paraense do master 50+.

De acordo com o atleta, o vôlei proporciona saúde física e mental, além de contagiar até mesmo aqueles que não o praticam, mas gostam de prestigiar os jogos. Além de aumentar o convívio social.

Paulo deixa um recado para quem não conhece a modalidade. “Venha praticar o esporte, tenho certeza que a partir da primeira aula a pessoa vai se sentir muito bem. Até porque é uma atividade física que agrega todos os gêneros, fazendo com que você ganhe qualidade de vida, saúde e novas amizades” finaliza.

Serviço:

Data: 02 e 03/07

Local: Clube Bancrevea

Categorias: quarteto masculino, quarteto feminino, dupla open, dupla 40+ e dupla 50+

Informações: 99637-6030 / 98172-3765