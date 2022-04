Paraenses conquistam primeiro lugar do vôlei de praia na Seletiva Nacional de Gymnasiade

A Seletiva Nacional de Gymnasiade ainda está em andamento. No último domingo (17), em Rio Branco, no Acre, foi a vez dos atletas do vôlei de praia disputarem uma vaga no mundial escolar, que será realizado na França. As paraenses Ana Carolina Oliveira da Cunha, Eloysa Leal Cheim e Lorena de Carvalho Neves, do Colégio Santa Rosa, foram campeãs na série bronze.

Apesar do excelente resultado, as atletas não conseguiram vaga no mundial porque perderam a série ouro. Além delas, a equipe masculina também conquistou um lugar no pódio. Gleyson Lucas Medeiros de Castro, Hiago de Castro Brasil e Yuri Costa Leão, da Escola Manoel Antônio De Castro de Igarapé-Miri, foram bronze na série cobre. Assim, eles também ficaram foram da lista de classificados para a disputa internacional.

“Elas estão de parabéns pela conquista do campeonato. Não foi fácil, mas elas mostraram talento e dedicação para trazer o título de campeãs para o Pará. Isso é muito importante para o Desporto Escolar Paraense, além de mostrar a importância do esporte escolar no desenvolvimento social e cultural para esses atletas. E quero parabenizar também a equipe do vôlei masculino que foi bronze, na série cobre”, disse o presidente da Federação Paraense do Desporto Escolar (FPDE), Gilson Pereira.

Até agora, seis atletas estão confirmados no Mundial, que ocorre em maio, em Normandia, na França. A última equipe paraense a disputar uma vaga na competição será a do basquete 3x3, que viaja ainda este mês para Maricá, no Rio de Janeiro, onde ocorrerá a seletiva.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Andre Gomes, repórter do Núcleo de Esportes)