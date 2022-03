Jovens atletas do boxe paraense disputam Mundial escolar na França

Seis atletas paraenses do boxe foram selecionados para disputar o Gymnasiad, mundial escolar que ocorre em maio, na França. A classificação dos estudantes só foi possível com a inclusão da modalidade na seletiva nacional. Assim, os melhores colocados do ranking da categoria foram selecionados para representar o Pará.

“A expectativa é imensa, levar o nome do Pará com esses estudantes-atletas para representar o boxe escolar em um evento internacional é algo que nos deixa com uma esperança de conquista”, disse o presidente da Federação Paraense do Desporto Escolar (FPDE), Gilson Pereira.

Segundo o presidente da Federação Paraense de Boxe (FPB), Rafael Lima, o time paraense é forte e tem chances reais de conquistar medalhas no mundial.

“As expectativas são as melhores. A Federação de Boxe do Pará e a Paulista foram as duas com mais integrantes convocados. Dois dos atletas que estão indo foram medalhistas ano passado no Campeonato Brasileiro: Rian Melo foi bronze e Cristiane Costa, prata”, pontuou Rafael Lima

Além de Rian Melo e Cristiane Costa, o time paraense conta com Fernando Oliveira, Gustavo Meireles, Kevin Kennedy e Alysson dos Santos. Todos os atletas já possuem experiências em competições e são promessas na modalidade.

A Gymnasiade é um evento multiesportivo organizado pela Federação Internacional do Desporto Escolar (ISF), direcionado para estudantes do ensino fundamental e médio. Este ano, será realizada em maio, em Normandia, na França

(Estagiária Aila Beatriz Inete, sob supervisão do repórter de esporte de OLiberal.com, Andre Gomes)