Atletismo: Paraense conquista vaga para o Mundial de competição estudantil, na França

O paraense Elias Oliveira Santos conquistou vaga para o Mundial de Gymnasiade, competição estudantil, realizada em Normandia, na França. Ele se garantiu na disputa após ficar com o ouro na prova de 800m do atletismo, na seletiva nacional, que ocorre em Aracaju (SE). O jovem é natural de Ulianópolis e representante da Escola Estadual Professora Izabel Amazonas.

Além de Elias, o estudante Antônio Francisco Pereira, de 18 anos, também subiu ao pódio na prova dos 400m. Ele ficou em terceiro lugar, com a medalha de bronze.

“Estamos felizes por essa conquista a nível Nacional. Na Seletiva Estadual que realizamos vimos que o Pará ia dar trabalho e tentaremos chegar no mais alto do pódio. A conquista veio e estão de parabéns. O esporte escolar é isso, união e suor para chegar no topo”, disse o presidente da Federação Paraense do Desporto Escolar (FPDE), Gilson Pereira.

A Gymnasiade é um evento multiesportivo organizado pela Federação Internacional do Desporto Escolar (ISF), direcionado para estudantes do ensino fundamental e médio. As competições reúnem apenas quatros esportes: atletismo, ginástica artística, rítmica e natação.