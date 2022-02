No BBB, Paulo André é convocado para disputar o Campeonato Sul-Americano de Atletismo

O velocista Paulo André foi convocado pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para disputar a prova de 60m rasos no Campeonato Sul-Americano Indoor, que ocorre nos dias 19 e 20 de fevereiro, na Bolívia. Contudo, o atleta é um dos integrantes do grupo Camarote do "Big Brother Brasil 2022" e ainda permanece confinado. A lista da CBAt foi divulgada nas redes sociais e possui 48 nomes de 24 atletas homens e 24 mulheres, de acordo com os resultados do ranking outdoor.

Após a divulgação da lista de convocados, o pai e técnico de Paulo André, Carlos Camilo, avisou que enviou um email à CBAt pedindo a desconvocação do atleta. Além disso, ele afirmou que independente da participação no BBB, o filho não participaria de competições indoor no início deste ano.

O atleta também não planejava participar de nenhuma prova no primeiro semestre de 2022, justamente por conta da participação no BBB. O velocista chegou a abrir mão de dois Mundiais da modalidade.

Paulo André foi campeão Pan-Americano nos Jogos de Lima de 2019 no revezamento 4x100m e semifinalista dos 100m rasos nas Olimpíadas de Tóquio no ano passado e é um dos principais nomes do atletismo brasileiro.

Com o índice de 100m em 10s07 que conquistou em abril do ano passado, Paulo André poderia disputar o Mundial indoor da categoria na Sérvia, que ocorre entre os dias 18 e 20 de março.