Jade Picon e Paulo André trocam carícias durante a madrugada no 'BBB 22'; vídeo

Durante a Festa Jogos, no “Big Brother Brasil 22”, na madrugada deste sábado (5), Paulo André Camilo, Bárbara Heck e Lucas Bissoli conversavam na sala, quando Jade Picon entrou e se aproximou do atleta. Os dois trocaram carícias no sofá da casa mais vigiada do país. As informações são do Gshow.

VEJA MAIS

Enquanto estava com PA e Bárbara, Lucas revelou ter a sensação de que está na mira do terceiro Paredão do reality. A sister comentou que no Quarto da Líder, Jade, não houve menção a seu nome.

No meio do papo, Jade entra na sala para levar um brinco de Bárbara e Paulo André começa a fazer gestos de coração para a influencer. Ela questiona: "E aí, não vai acontecer alguma coisa nessa festa? Não vai acontecer nada?”. Depois, se abraça ao atleta no sofá.