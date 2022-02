BBB 22: Jade Picon revela que usa ‘calcinhas descartáveis’ no reality; veja modelos e preços

Jade Picon atingiu um novo nível de polêmica dentro do BBB 22. Causando alvoroço na Web com seus looks, desde de que entrou no reality, nesta quinta-feira (03) ela chamou atenção novamente ao revelar que levou “calcinhas descartáveis” para o programa. Em conversa com outras sisters, ela disse que levou a quantidade necessária para os três meses de confinamento na casa mais vigiada do Brasil.

"Sabe quando você vai fazer massagem, e te dão aquela calcinha que você usa uma vez e joga fora?", falou para Linn da Quebrada. A atriz se surpreendeu pois não sabia que esse tipo de item existia: "Passada! O que é isso? Você tá jogando calcinha fora?", brincou

VEJA MAIS

Confira os preços populares e modelos de calcinhas descartáveis

Após Jade Picon declarar que está usando calcinhas descartáveis no BBB 22, a busca pelo item disparou. Algumas peças, feitas 100% de algodão, são comuns em clínicas de estéticas e spas, e possuem três modelos populares:

O modelo biquíni, que possui 24 unidades em um pacote, sai por R$ 126,00.

O modelo tanga, também com 24 unidades, sai por R$ 105,60.

E ainda há o modelo mais “sofisticado”, feito com tecido sintético, que é vendido nos sites online por cerca de R$ 43,25, a unidade.

Se a influencer escolheu um dos dois primeiros modelos de calcinhas descartáveis, ela pagou entre R$ 422 e R$ 504, para ficar os 90 dias no reality. Mas se preferiu o terceiro, desembolsou cerca de R$ 7.785.

sai por R$ 105,60 o pacote também de 24 unidades. Se a influencer paulista investiu em 2 peças íntimas da marca apostando em 90 dias de confinamento, o investimento pode variar entre R$ 422 e R$ 504.

A escolha feita por Jade dividiu opiniões entre os internautas. Enquanto alguns acreditam que seja para não ter que lavar roupa, outros imaginam que seja pelo espaço na mala.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)