Jade Picon afirma que não quer prêmio de um milhão e meio do BBB 22

A digital influencer Jade Picon revelou, durante um bate-papo com o colega de confinamento Tiago Abravanel, na área externa da casa do BBB 22, o que faria se ganhasse o prêmio máximo do reality, no valor de R$ 1,5 milhão.

"Eu não vou usar esse prêmio, eu não quero um milhão e meio de reais, eu vou doar para cinco instituições que defendem causas em que eu acredito", revelou a influencer.

Jade afirmou que a experiência de estar participando do programa já é seu maior prêmio. "O meu prêmio é estar aqui, que é viver isso e caso eu venha a ganhar, esse prêmio vai ser de outras pessoas, entendeu?", explicou.