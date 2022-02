Esporte Inclusivo: poderosa ferramenta para pessoas com deficiência; vídeo

Um exemplo de incentivo e inclusão pelo desporto na vida de crianças, jovens e adultos está no esporte inclusivo, que tem como principal característica favorecer a qualquer tipo de pessoa, sem se importar com deficiência, idade ou gênero.

Valdir Aguiar, profissional de Educação Física, atua há cerca de 30 anos garimpando e motivando o nascimento de atletas para o esporte adaptado no estado. Ele lidera um projeto há quase 10 anos com este foco, por meio da Associação Clube Esporte Adaptado (ACEAB).

O projeto, que funciona na sede da Tuna Luso Brasileira, em Belém, atende semanalmente um público variado e com metas bem traçadas. “Hoje nós atendemos 148 pessoas entre crianças, adolescentes e adultos. Nosso objetivo é levar os atletas de ponta para a seleção brasileira”, explica o professor Aguiar.

Algumas modalidades vêm ganhando destaque na cena nacional. Entre elas estão o vôlei sentado, a bocha e o parabadminton: todas foram 1° lugar na última disputa nacional. Porém, como em outros esportes, os investimentos são escassos. “Há falta de um apoio maior. Nós estamos perdendo atletas para São Paulo, Goiânia, Rio e Brasília”, lamenta Valdir.

Mesmo com as dificuldades, os resultados começam a aparecer. Por exemplo, com José Amaral Neto, 18 anos, atleta do futebol PC, que é praticado por atletas com paralisia cerebral, derivado de sequelas de traumatismo crânio-encefálico ou de acidentes vasculares cerebrais.

José faz parte do projeto de Futebol PC (Ivan Duarte/O Liberal)

Neto, como é conhecido no futebol, já está há seis anos no projeto, recentemente foi convocado para seleção brasileira de futebol PC e, no ano que vem, vai disputar os jogos Parapan-Americanos. “Minha vida mudou, viajei para São Paulo várias vezes em vários campeonatos. Minha maior conquista foi a Paralimpíada Escolar”, exalta o atleta.

Outro caso de sucesso é Jenifer Estefani Anterio do Vale, 16 anos, atleta da natação com deficiência intelectual. Em 2019 e 2021 foi 3° lugar nas paralimpíadas escolares em São Paulo e convocada para a seleção brasileira de jovens paralímpicos. “Eu gosto de nadar. Fiz amigos, viajei e ganhei medalhas”, contou à reportagem.

Ela também dá um show quando o assunto é superação. “Existe preconceito, mas eu não ligo, porque eu gosto do que eu faço e eu pretendo ir mais longe”, fala, orgulhosa.

A ACEAB também oferta outras modalidades, tais como tênis de mesa, esgrima, atletismo, futebol de amputado, entre outros. A expectativa é de que, em alguns anos, novas promessas do esporte paralímpico paraense possam vingar com o mínimo de estrutura e incentivo necessários.