Ananindeua faz pausa na vacinação anticovid-19 neste fim de semana

A Prefeitura de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, anunciou uma pausa na vacinação contra a covid-19 neste fim de semana. Em nota divulgada no fim da tarde desta sexta-feira (26), a Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informou que não haverá aplicação durante dois dias.

"Não haverá calendário de vacinação com a primeira e segunda dose do imunizante contra a covid-19 neste sábado (27) e domingo (28). A Secretaria ressalta que a continuidade da vacinação sempre ocorre à medida que novas doses chegam no município", detalhou a nota.

Balanço

Nesta sexta-feira (26), Ananindeua aplicou a 2ª dose da Astrazeneca em pessoas com 18 anos ou mais que estavam com esse complemento vacinal atrasado. A expectativa é que um novo calendário para a próxima semana seja divulgado no domingo (28).

De janeiro até sexta (26), o município aplicou 717.569 doses de anticovid-19. Segundo a Sesau, 355.334 pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 331.841 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2). Em relação à terceira dose (D3), o município aplicou 30.394 doses.