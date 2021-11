Ananindeua faz pausa na vacinação anticovid-19 neste fim de semana

Após o mutirão de vacinação no feriado prolongado do Dia de Finados e a agenda vacinal do restante da semana, o município de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, faz uma pausa na imunização neste fim de semana. Tanto no sábado como domingo (06 e 07) não haverá vacinação. Ainda não foi informado quando o calendário deve ser retomado.

"A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informa que não haverá vacinação com a primeira e segunda dose do imunizante contra a covid-19 neste sábado (06) e domingo (07). A divulgação do calendário vacinal, com o chamamento do público-alvo é realizada nas redes sociais oficiais da Prefeitura, e sempre ocorre à medida que novas doses chegam do município", explicou a Sesau.

Balanço

Nesta sexta-feira (05), Ananindeua aplicou a 2ª dose da Coronavac em quem tinha agendamento até o dia 31 de outubro. De janeiro até esta sexta, o município já aplicou 679.938 mil doses de anticovid-19. Ao todo, 353.552 pessoas tomaram a 1ª dose, 300.508 tomaram a 2ª dose e 25.878 receberam a dose de reforço.