Anticovid: retardatários de qualquer idade poderão tomar vacina em postos de saúde ainda este mês

A partir do dia 13 de novembro, a vacinação contra covid-19, em Belém, passa a ser exclusivamente nos postos de saúde da capital. E assim, acabam os calendários com chamamentos específicos por idade e públicos. Seráz a oportunidade para cerca de 300 mil pessoas que ainda não foram vacinadas, como aponta a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

"Estamos fazendo o monitoramento. A partir dele, vamos decidir flexibilizar ou não as regras de prevenção contra covid-19. Quem não recebeu as doses, vai procurar a partir do dia 13. É só ir no posto de saúde que irá receber a dose necessária", disse o vice-prefeito de Belém, Edilson Moura.

Nesta sexta-feira (5), a Prefeitura de Belém fez uma repescagem geral da vacinação, com primeiras e segundas doses, de todos os imunizantes disponíveis, para todos os públicos em atraso. A semana que vem deverá ser dedicada aos idosos.