Quase 80% da população vacinável de Belém já tomou duas doses de vacina contra covid-19

Balanço da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) aponta que 2.266.875 doses da vacina contra a covid-19 foram aplicadas em Belém. Deste total, 1.135.664 pessoas receberam a primeira dose, 88,3% da população vacinável e 1.013.093 pessoas já estão com a segunda dose dose única em dia. Isso representa 78,8% da população vacinável da capital e pouco mais de 67% da população total (incluindo pessoas que não são público-alvo ainda).

Os dados do balanço foram divulgados em entrevista coletiva nesta sexta-feira (5). Neste mesmo dia, a Prefeitura de Belém fez uma repescagem geral, para primeira e segunda doses, de todos os imunizantes disponíveis, para todos os públicos que estão em atraso com a vacina.

A Sesma estima que pelo menos 300 mil pessoas estejam com a vacinação em atraso na capital. O calendário vacinal desta sexta pode ampliar os dados divulgados. A semana que vem, última da campanha com postos exclusivos, será totalmente dedicada a idosos. A partir do dia 13, a vacina estará disponível em todas as unidades de saúde de forma permanente.