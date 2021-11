Relaxamento de medidas contra covid-19 em Belém vai levar mais dois meses, aponta Sesma

A Prefeitura de Belém só deve rever as medidas preventivas contra covid-19, na capital, nos próximos 50 dias. Até lá, mesmo com o avanço da vacinação e queda de casos, as medidas atuais seguem em curso, como uso obrigatório de máscaras e restrições de lotação em eventos e espaços fechados.

"Fazemos sempre um trabalho de análise comparativas. E temos observado em todos os locais que onde teve liberação precipitada, o registro de casos graves aumentou. Com a liberação do uso de máscaras, voltou a aumentar os casos. Temos feito um trabalho positivo com as empresas que fazem eventos culturais e esportivos para fazer o uso dos espaço até um determinado limite, uso de mascara obrigatório e a comprovação de pelo menos uma dose", disse o secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra.

VEJA MAIS

O secretário também reforçou: "Em Belém, não temos expectativas de abolir o uso de mascara em Belém, nem em espaços aberto e recados. Mas precisamos de pelo menos de 50 dias para avaliar a possibilidade de começar a flexibilizar as medidas de proteção individual. Então em Belém não há expectativa para a suspensão do uso de máscaras".