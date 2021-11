Carnaval em Belém: 'Vamos liberar o que for possível', diz secretário

Belém pode ter carnaval em 2022. Com ajustes e cuidados, mas pode. É o que prevê o secretário municipal de saúde, Maurício Bezerra. Questionado sobre o cenário do ano que vem, principalmente com a expectativa do belenense com calendários de shows e blocos de ruas sendo divulgados, ele diz que há normas que serão avaliadas em conjunto com os trabalhadores envolvidos no setor.

"Temos uma nota técnica que está em vigor que normatiza todos os eventos com público. Sejam em ambientes fechado ou abertos. Reconhecemos a dificuldade do setor, que talvez seja o mais prejudicado da pandemia. Junto com eles vamos liberar o que for possível, mas dentro dos padrões de segurança. Tanto pela segurança das pessoas que estarão nos eventos, mas da própria empresa que o promove", abordou Bezerra.

O secretário afirma que a questão do carnaval, por ser feito em via pública, necessita de outra análise, mas que a secretária já está trabalhando e discutindo, mas que a norma que continua valendo é a da última nota técnica que prevê apenas 50% das lotações dos espaços em funcionamento.

"Por enquanto está valendo a nota técnica que estabelece que no máximo 50% de ocupação dos espaços em qualquer tipo de evento. No carnaval é diferente, em via pública. Estamos analisando e vamos acompanhar, de acordo com o cenário da pandemia e da transmissão do vírus, vamos poder tomar decisões. Mas sempre de forma pactuada e conversada, democrática, que todo mundo possa se manifestar", reforça.

Bezerra relembra que apesar do cenário otimista que Belém caminha, recentemente os belenenses passaram por um susto, com a internação do prefeito Edmilson Rodrigues, por causa da contaminação com a variante delta. Por isso, pede compreensão da população para continuar com as medidas.

"Mesmo vacinado, uma pessoa saudável, sem comorbidades, que pratica atividade física e mesmo assim foi agredido por essa variante e que evoluiu de forma bastante grave. Mas graças a Deus o prefeito está bem e em plena recuperação. Mas a gente se pergunta: 'quantas pessoas no nosso meio estão vulneráveis à esta variante?'. Não sabemos exatamente. Só sabemos que é mais agressiva e transmissível. Por isso, precisamos bloquear a transmissão dela, mas isso só é possível com vacina e uso de mascara", destacou.

Por fim, o secretário reforçou que ainda é preciso analisar o cenário, mas que daqui a três meses já se possa pensar em rever esse cenário e superar o momento que se está vivendo. "Até quinta tínhamos 71% da população com 1ª dose e 61,1% com duas doses. Temos tranquilidade de afirmar que vamos alcançar essa meta dos 75% até final de novembro. Vamos conseguir superar essa barreira agora, até o final do ano. Ano que vem será outro cenário para todos nós. Quanto a flexibilização, pedimos as pessoas que tenham um pouquinho mais de paciência"

"É fato, todos nós estamos saturados desta pandemia, cansados. Mas fomos agredidos com a quantidade de pessoas que perdemos. Belém foi a cidade brasileira que mais perdeu médicos. Todo mundo está cansado de passar por essa situação, mas se tivermos um pouquinho mais de paciência. Para que a gente possa no ano que vem retomar toda a nossa atividade. Possamos circular nas ruas sem máscara, andar no transporte público com tranquilidade. Esperamos que em dois ou três meses já estaremos com a situação controlada e possamos liberar as medidas de proteção individual", concluiu Bezerra.