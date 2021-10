Escola de samba 'Os Colibris' apresenta samba enredo para 2022

Está oficialmente aberta a temporada de lançamento dos sambas enredos das escolas de samba para o Carnaval 2022. Em Belém, a Escola de Samba Os Colibris lança neste sábado (16), o tema de seu samba enredo “Zélia Amada, Zélia de Deus, Zélia das Artes, Herdeira de Ananse!” - uma homenagem à professora paraense Zélia Amador.

A presidente de honra da escola, Tatiane Meireles explica que a decisão pela homenagem partiu da sugestão de uma de suas diretoras. "Tomamos conhecimento da incrível história de luta e resistência da Zélia, por isso essa escolha foi escolhida e abraçada por unanimidade por toda comunidade da escola", conta.

A partir daí, começou a ser costurado o samba enredo da escola sob a responsabilidade do carnavalesco e professor Paulo Anete. A notícia da homenagem foi recebida com entusiasmo pela professora. "Ela ficou emocionada e aceitou de bom grado. Ela nos proporcionou todo o apoio necessário na coleta das informações para elaboração do enredo que narra a sua luta e vida", recorda.

Para ela, aliás, o próximo carnaval será marcado pelos desafios. "Essa festa representa muito para a escola. Faremos nossa estreia no grupo especial, além de marcar o retorno do desfile de carnaval na pandemia de covid. Essa potência que estamos carregando com esse enredo nos propicia uma inquietude fora do comum, pelo imenso papel que teremos ao abordar Zélia Amador de Deus", comenta.

A escola vai apresentar o novo samba enredo em meio a um show especial. "Faremos uma surpresa para nossa homenageada, seguida de uma apresentação de dança afro brasileira e show dos cantores da escola Creuza Gomes, Daniel Cardoso, Leandro Lê, com participação especial de Ruth Costa e João Lopes, além é claro, da apresentação da bateria show e dos outros quesitos de forma geral", detalha.

Por conta das restrições impostas pela pandemia, foram distribuídos convites especiais. "Mas ainda temos alguns disponíveis para a venda. Quem não conseguir vai poder acompanhar a apresentação do samba enredo pelas redes sociais da escola", orienta a presidente.

Agende-se:

Lançamento do Enredo da Escola de samba Os Colibris para o Carnaval 2022

Data: 16/10, a partir das 19h

Local: Botequim - Av. Gentil Bittencourt

Entrada com apresentação do convite ou ingresso na portaria do evento: R$ 10.