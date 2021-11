Secretário de Saúde avalia fim de máscaras e flexibilização das medidas contra covid: 'Precipitado'

O secretário municipal de Saúde de Belém, Maurício Bezerra, em conjunto com a equipe da divisão epidemiológica da Sesma, estão constantemente avaliando os números e cenário da pandemia de covid-19 na capital. O titular da pasta avalia como preocupante as liberações feitas em estados como o Rio de Janeiro, que já está com flexibilização do uso de máscara em algumas cidades. Para a capital, um cenário parecido ainda não é viável.

"Saúde pública é baseada em números. Sabemos que ainda não temos um percentual de vacinados suficiente para promover um bloqueio total de transmissão do vírus. Mesmo depois que tivermos esse patamar alcançado, precisaremos de algum tempo para analisar o comportamento da transmissão da doença. Consideramos precipitado algumas cidades que liberaram o uso de máscara em ambientes abertos, porque isso ainda não é possível. É preciso ter um rigor maior nessas medidas de proteção individual, para que possamos proteger a população", avalia Bezerra.

"Em Belém, não há por enquanto nenhuma expectativa de se liberar totalmente os shows, aglomerações, uso de máscara... não há essa expectativa. Esperamos que consigamos alcançar e que os números e cenário da pandemia alcancem um patamar que a partir de 2022 a gente tenha condições de voltar à vida normal. Não há ainda nenhuma expectativa de liberarmos as medidas de proteção individual, principalmente o uso de máscara e o distanciamento social", completa o secretário.