'Tenho motivos para acreditar que em fevereiro poderemos ter Carnaval nas ruas', diz prefeito

Durante a realização de uma transmissão ao vivo no Facebook, na tarde desta terça-feira (14), o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, falou sobre uma possível realização do Carnaval em 2022 no mês de fevereiro.

Ele iniciou o vídeo dando parabéns a categoria que trabalha com o Carnaval e falou que leu uma pergunta do presidente da Fumbel sobre a realização das festas de Carnaval e que está confiante. "Estou muito esperançoso que em fevereiro de 2022 não haverá mais surtos da epidemia da covid-19, principalmente com o avanço da imunização contra a doença", disse.

"Tenho todos os motivos para acreditar que em fevereiro do ano que vem poderemos ter o Carnaval nas ruas, como sempre realizamos. Com blocos de rua, os tradicionais e as escolas de samba", finalizou o prefeito.