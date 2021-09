Ananindeua aplica 3ª dose em idosos de 80 anos ou mais

Nesta quarta-feira (29), a Prefeitura de Ananindeua aplica a 3ª dose do imunizante contra a covid-19 em idosos com 80 anos ou mais. O calendário de reforço será executado das 08h30 às 13h30, em onze pontos de vacinação:



1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. UBS Jaderlândia

4. Igreja Universal - Aurá

5. Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8

6. Igreja Universal - Águas Lindas

7. Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará I

8. Rotary Club de Ananindeua - Cidade Nova 2

9. Assembleia de Deus - Maguari

10. Paróquia Cristo Rei – Guanabara

11. UBS PAAR

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) destacou que a terceira dose aplicada com o imunizante da Pfizer, independentemente da vacina utilizada nas duas primeiras doses.

De acordo com nota técnica do Ministério da Saúde (MS), a terceira dose deverá ser aplicada em pessoas que tenham um intervalo mínimo de seis meses após a segunda dose.

Balanço

Nesta terça-feira (28), Ananindeua fez repescagem de 1ª dose para jovens de 18 a 20 anos. Ao todo, o município já aplicou 515.985 doses de vacina contra a covid-19, sendo 315.590 primeiras doses e 200.395 segundas doses.

E, ao longo desta semana, a vacinação anticovid-19 segue em Ananindeua com calendários já anunciados. Confira o cronograma:

- Quarta-feira (29/09): 3ª dose para idosos com 80 anos ou mais

- Quinta-feira (30/09): repescagem de 1ª dose para jovens de 21 a 23 anos

- Sexta-feira (1º/10): 3ª dose para idosos de 75 a 79 anos

- Sábado (02/10): 3ª dose para idosos de 70 a 74 anos