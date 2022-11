Ananindeua adere à campanha internacional de combate à violência contra mulheres

Pará registrou 18.428 ocorrências de violência contra mulher. Esse foi o assustador número de casos envolvendo agressões de natureza física, psicológica e sexual no Estado somente em janeiro e fevereiro deste ano, última atualização de casos feita pela Segup, em março deste ano. Somente em Ananindeua foram mais de três mil casos registrados. Foi pensando nisso que a Secretaria Municipal da Mulher (SEMMU) anunciou esta semana a realização de mais uma edição da campanha mundial “16 dias de Ativismo – Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres".

A abertura oficial do evento aconteceu na terça-feira (8), no auditório da Unama. A programação seguirá no município até o dia 10 de dezembro, com ações que serão realizadas em diversos locais, tendo o seu encerramento na 1ª Festa Literária de Ananindeua, que acontecerá de 01 a 4 de dezembro.

Com o tema “Por uma sociedade de equidade entre homens e mulheres: Garantia da vida integral e saudável às mulheres”, o evento é uma campanha anual e internacional que visa a mobilização das pessoas e organizações para prevenir e acabar com a violência contra mulheres e meninas.

O evento também tem o intuito de aumentar a conscientização, estimular os esforços de defesa e compartilhar conhecimentos e inovações em relação à temática. A programação em Ananindeua inclui ações sobre a Lei Maria da Penha que serão realizadas nas escolas, de Cidadania, Seminário inter-religioso, caminhada e a Grande Festa Literária, que será realizada pela primeira vez no município.

Origem

A campanha mundial “16 dias de Ativismo – Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres” foi iniciada por ativistas no Instituto de Liderança Global das Mulheres, em 1991, e continua a ser coordenada anualmente pelo Centro para Liderança Global das Mulheres. O evento internacional é uma estratégia de mobilização de indivíduos e organizações, em todo o mundo, para engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e meninas.

Em apoio a esta iniciativa da sociedade civil, a campanha do Secretário-Geral da ONU “UNA-SE pelo fim da violência contra as mulheres até 2030” pede ações globais para aumentar a conscientização, estimular os esforços de defesa e compartilhar conhecimentos e inovações.

Programação

Dia 08/11 – Abertura Oficial

Hora: 18h

Local: Auditório da Unama

Dias 07, 11, 14, 17, 21, 24 e 28/11 – Maria da Penha nas Escolas

Dia 20/11 – Ação Cidadania

Local: Praça na Águas Lindas

Dia 25/11 – Seminário Inter-Religioso

Local: Unama

De 01 a 04/12 – 1º Festa Literária

Local: Usina da Paz Icuí-Guajará

Dia 06/12 – Caminhada/Seminário

Dia 08/12 – Mulherando Samba

Dia 10/12 – Encerramento com Ação Cidadania