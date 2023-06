Dieta para emagrecer para o fim de ano: veja sete dicas para secar a barriga e ter saúde

As festas de fim de ano estão chegando e, além das comemorações, um dos maiores desejos é estar com o shape em dia para as fotos em família. Apesar de faltar poucas semanas, ainda é possível secar a barriga e perder peso com saúde para viajar e curtir as celebrações de natal e ano novo. Entenda.

Diferente do que muitos pensam, para perder a gordura corporal rapidamente não há necessidade de dietas restritivas ou radicais. A nutricionista e atleta fitness Ivie Rhein dá algumas dicas para conseguir diminuir as medidas de maneira saudável e efetiva. Confira sete dicas para secar a barriga e ter saúde:

Como secar a barriga e perder peso de forma saudável para o fim de ano?

Veja o passo a passo de dicas para emagrecer:

Opte por pequenas refeições

Ivie revela que comer de 5 a 6 refeições menores por dia (não muito calóricas) ajuda a acelerar o metabolismo. Enquanto 3 grandes refeições tem exatamente o efeito contrário.

Elimine gorduras e doces

Corte completamente do cardápio alimentos como:

frituras

doces

refrigerantes

molhos gordurosos

farinha branca

bebidas alcoólicas.

"Eu sei que é difícil, mas são só alguns dias e tenho certeza que vai valer a pena”, aconselha a atleta.

Beba bastante água

A especialista afirma que o ideal é ingerir pelo menos 2L de água por dia, especialmente para quem deseja secar a barriga. Para não se esquecer, coloque um lembrete no seu celular para te lembrar de beber água a cada hora.

Foque nas fibras

“Priorize alimentos ricos em fibras. Isso porque eles dão sensação de saciedade, auxiliam no trânsito intestinal e ainda participam do metabolismo de gorduras”, afirma.

Use a abuse das proteínas

A Ivie recomenda o consumo regular de proteínas, como:

ovos

frango

peixes

frutos do mar

carne vermelha magra

Esses alimentos ainda ajudam a ter a sensação de saciedade.

Leve de marmita

“Coma em casa, pois, além de ser mais barato, você ainda sabe exatamente quais ingredientes foram utilizados. Não tenha vergonha de levar sua marmita para o trabalho, escola ou academia”, destaca Ivie.

Limão em jejum

Beber um copo de água em temperatura ambiente com limão e canela, ainda de jejum, ajuda a secar a barriga. “Isso porque a bebida equilibra os níveis de ph do corpo, ajuda na digestão, pois estimula o fígado a produzir a bile, estimula o sistema imunológico e acelera o metabolismo”, finaliza.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Heloá Canali)