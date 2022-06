Dieta da longevidade: o que comer para viver melhor e combater o envelhecimento precoce

Ter uma vida mais longa e com saúde é o desejo de várias pessoas. Na busca por esse equilíbrio e bem estar físico e mental, pesquisadores criaram a Dieta da Longevidade, que afirma poder adiar o envelhecimento do corpo e organismo. Com um regime à base de frutas, vegetais, carboidratos e jejuns periódicos, o cardápio resulta em melhor qualidade de vida para quem o pratica. Confira o que comer para viver melhor e combater o envelhecimento precoce.

VEJA MAIS

Como funciona a Dieta da Longevidade?

A dieta da longevidade foge do padrão “restritivo” típico de regimes muito severos. O protocolo faz um “guia” para os adeptos comerem de maneira mais saudável e aderirem a pequenas alterações na escolha do que vai ingerir nas refeições. O objetivo final é promover uma alimentação que ajude a combater o envelhecimento do organismo.

O adepto irá se alimentar de:

Frutas

Legumes

Grãos integrais

Ervas

Oleaginosas

Azeite

Abacate

Frutos do mar

Laticínios

Ovos

Vinho

Carne e doces

Essa dieta não foi pensada apenas para perder peso, e sim diminuir o envelhecimento, ajudando a evitar doenças e mantendo a saúde na velhice.

Quais alimentos devem ser cortados na Dieta da Longevidade?

Carnes vermelhas. Os estudiosos apontam que a pessoa deve evitar as proteínas de origem animal, principalmente as vermelhas. Isso irá reduzir os processos inflamatórios do organismo.

O que comer moderadamente na Dieta da Longevidade?

Carboidratos - como pães e massas;

Proteínas (dar preferência para as de origem vegetal) - como feijão e ervilha;

Gorduras (optar pelas vegetais) - como azeite, amêndoas e abacate;

Carnes brancas - como peixe e frango

Laticínios

Vinho

O que comer à vontade na Dieta da longevidade?

Legumes;

Folhas verdes escuras;

Pratos feitos com grãos integrais;

Amendoim;

Castanhas;

Chá verde;

Nozes;

Frutas (principalmente as vermelhas);

Chocolate amargo, preferencialmente os sem adição de açúcar.

Qual o cardápio da Dieta da longevidade?

A dieta sugere que a cada semana ocorra duas mudanças na alimentação: uma para adicionar algum tipo de alimento e outra para retirar. Para isso, há quatro regras para serem colocadas em prática – uma por semana.

Primeira semana : dobre a quantidade de vegetais, reduza os queijos e o leite.

: dobre a quantidade de vegetais, reduza os queijos e o leite. Segunda semana : reduza a carne e coma muitas frutas secas.

: reduza a carne e coma muitas frutas secas. Terceira semana : coma peixes ​​e nenhum outro alimento branco – arroz e pão, por exemplo.

: coma peixes ​​e nenhum outro alimento branco – arroz e pão, por exemplo. Quarta semana: saboreie muitas frutas, evite alimentos industrializados.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)