Dieta da Indonésia para emagrecer: veja como fazer o método que acelera o metabolismo

Diversas estratégias surgem todos os anos para ajudar na perda de peso de maneira saudável. Atualmente, um dos métodos para emagrecimento que está ganhando destaque é conhecido como Dieta da Indonésia. Muito buscado na internet, esse protocolo à base de vegetais frescos, cereais, soja, frutas e carnes brancas auxilia a eliminar líquidos e acelerar o metabolismo. Confira como fazer e quais os cardápios para aderir ao regime.

A dieta da Indonésia ganhou popularidade após ter sido utilizada para o emagrecimento do "menino mais pesado do mundo". Em 2016, Arya Permana estava obeso e pesava 192 quilos aos 10 anos, seis vezes o peso das crianças de sua idade. O menino comia junk food, bebidas açucaradas e alimentos gordurosos em excesso para aliviar o estresse e a ansiedade. Após iniciar o protocolo da dieta, chegou a perder 100 quilos. Depois desse episódio, a dieta passou a ser muito procurada na web.

Como funciona a dieta da Indonésia?

A dieta da Indonésia é considerada uma das mais simples já criadas. Ela tem como base uma alimentação rica em:

vegetais frescos

cereais

soja

frutas

peixes

frutos do mar

Além disso, possui baixo teor de carboidratos e consumo de muita proteína. Chega a ser semelhante à dieta low carb. Esse método de alimentação contribui para o bom funcionamento do intestino, elimina o excesso de líquido do corpo e atua na aceleração do metabolismo.

Quais alimentos devem ser cortados na Dieta da Indonésia?

O protocolo de emagrecimento dessa dieta propõe a eliminação de vários alimentos que fazem mal à saúde, como:

fast food

alimentos ricos em gordura

comidas com muito sal (sódio)

açúcar

Alimentos com conservantes (industrializados)

comidas com corante

Qual o cardápio da Dieta da Indonésia?

Café da Manhã

Salada de Frutas com Granola;

1 copo de leite desnatado + 1 fatia de mamão + 1 pão integral com ricota temperada com ervas

Lanche Da Manhã

Amendoim ou castanhas;

3 torradas integrais de arroz + 2 castanhas + manteiga

Almoço

Filé de Frango com Legumes Grelhados + Salada Verde;

meia posta de salmão grelhado + 2 colheres de ervilha + + 2 batatas cozida + salada de alface, tomate e cebola roxa + 1 pera;

Lanche da Tarde

1 Fruta + 200 ml de suco Detox;

1 iogurte natural + 1 tapioca com queijo light + 1 banana + 1 colher de chá de linhaça;

Jantar

Sopa Detox;

Filé de Frango + salada de alface, tomate e cebola roxa

Lanche da Noite

200 ml de Suco Detox.

O que mais pode auxiliar na eliminação do peso?

Algumas outras atitudes podem auxiliar na perda de calorias:

Mudar seus hábitos alimentares

Entender o que o corpo necessita

respeitar os sinais de saciedade do organismo

Coma bastante vegetais e frutas

Coma alimentos ricos em proteínas (de origem animal ou vegetal)

Limite o consumo de alimentos doces, salgados e gordurosos

Tome café da manhã todos os dias

Beba bastante água potável

Leia os rótulos dos alimentos

Lave as mãos com sabão e água corrente

Pratique atividade física adequada para manter seu peso adequado

Lembre-se, antes de iniciar o protocolo da Dieta da Indonésia, consulte um nutricionista para identificar suas necessidades individualizadas e encontrar a melhor estratégia para você.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de Oliberal.com, Carlos Fellip)