Ter uma dieta saudável pode garantir até 13 anos a mais de vida, diz estudo

Muitas pessoas buscam incansavelmente ter mais tempo de vida e aproveitar os anos com saúde. Segundo um estudo publicado no Plos Medicine, isso é possível. Quem deseja ganhar até uma década a mais de vida, precisa apenas fazer mudanças simples na alimentação e aderir a uma dieta saudável. Confira como ter mais tempo de vida e quantos anos a mais cada faixa etária pode ganhar:

O estudo diz que mudar a dieta pode beneficiar a saúde de pessoas de todas as idades. Porém, pessoas mais jovens podem somar mais 13 anos de vida ao consumir alimentos à base de:

frutas

legumes

grãos integrais

nozes

carne branca

Como ganhar mais anos de vida?

Manter uma dieta saudável é o primeiro passo para ter mais tempo e qualidade de vida. Além disso, evitar o consumo de alguns alimentos que são prejudiciais à saúde e prejudicam o organismo traz efeitos positivos para o corpo.

Quais alimentos evitar?

açúcar

carboidratos

alimentos ultraprocessados

carne vermelha e processada

Qual a importância de uma boa alimentação?

Tudo o que consumimos na alimentação possui muita importância para a manutenção das funções do organismo. Pesquisadores apontam que fatores de risco dietéticos levem a 11 milhões de mortes por ano, dessa maneira, os alimentos podem trazer consequências importantes para alterações no DNA celular (epigenéticas).

O DNA produz o código para a produção de proteínas, que realizam importantes funções nas células do corpo. A epigenética se concentra na maneira como os fatores ambientais, comportamentais e sociais podem modificar as funções e a herança celular. Por isso, uma alimentação desregrada e mais inflamatória é capaz de impactar e acelerar o envelhecimento. O oposto também acontece, uma dieta alimentar equilibrada, com inclusão de alimentos funcionais, pode ajudar a acrescentar alguns anos à expectativa de vida.

Quantos anos de vida posso ganhar por ter uma dieta saudável?

Os ganhos são maiores para quem realiza a mudança alimentar mais cedo. No entanto, pessoas adultas e idosos também ganham mais expectativa de vida ao mudar a dieta. Confira a estimativa de anos que podem ganhar:

Jovens (a partir dos 20 anos)

mulheres - 10,7 anos em média

homens - 13,0 anos

Idosos (com 60 anos)

mulheres - 8 anos

homens - 8,8 anos

Idosos (com 80 anos)

podem ganhar mais 3 anos

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)