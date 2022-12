Receitas para Ano Novo: saiba como fazer a sobremesa paris-brest para a ceia

A ceia de Ano Novo é um dos momentos mais aguardados da virada do dia 31 de dezembro para o dia 01 de janeiro, quando vários familiares e amigos se reúnem para celebrar a chegada de um novo ciclo. Pensando no cardápio que pode ser servido no jantar, o Oliberal.com ensinou como o famoso paris-brest, uma sobremesa francesa famosa.

VEJA MAIS

Ingredientes para fazer paris-brest

1 colher (café) de sal (para a massa) 1 colher (café) de açúcar (para a massa) 2 colheres (sopa) de manteiga (para a massa) 1 xícara de farinha de trigo (para a massa) 3 ovos (para a massa) 1 xícara de creme de leite fresco (para a ganache de Ruby) 110 gramas de chocolate Ruby (para a ganache de Ruby)

Paris-brest é uma sobremelha francesa tradicional. (Foto: Reprodução)

Modo de preparo do paris-brest

Prepare a massa Em uma panela, leve ao fogo alto 1 xícara de água com o sal, o açúcar e a manteiga. Deixe ferver. Reduza o fogo para médio e adicione a farinha de trigo aos poucos Cozinhe, sem parar de mexer, até que a massa fique lisa. Transfira para uma tigela e deixe amornar. Junte os ovos, um a um, trabalhando com as mãos até obter uma mistura homogênea. Com um saco de confeiteiro com bico pitanga, faça oito círculos de massa em uma assadeira. Reserve no freezer por dez minutos. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos ou até dourar. Retire e deixe esfriar. Prepare a ganache Em uma panela, leve o creme de leite ao fogo baixo. Quando estiver prestes a ferver, despeje sobre o chocolate em uma tigela refratária. Espere até que o chocolate derreta com o calor do creme de leite e, com uma espátula, misture delicadamente até incorporar. Deixe descansar por oito horas na geladeira. Na batedeira, bata até dobrar de volume. Com um saco de confeiteiro com bico pitanga, espalhe a ganache sobre metade dos discos de massa e cubra com os discos restantes. Se preferir, finalize com fios de chocolate Ruby derretido.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)