Receitas para Ano Novo: veja como fazer lentilha para atrair sorte e prosperidade na virada de ano

A ceia de Ano Novo é um dos momentos mais aguardados da virada do dia 31 de dezembro para o dia 01 de janeiro, quando vários familiares e amigos se reúnem para celebrar a chegada de um novo ciclo. Pensando no cardápio que pode ser servido no jantar, o Oliberal.com ensinou como fazer lentilha, dita como uma iguaria que traz sorte, dinheiro e prosperidade no ano que está por vir.

Ingredientes para fazer lentilha

1 xícara de chá de lentilha crua 1 litro de água 60 ml de azeite de oliva 1/2 pimentão vermelho picado 1/2 cebola roxa picada 1 tomate sem sementes picado 1 e 1/2 colher de sopa de suco de limão Sal a gosto Cominho a gosto Pimenta síria a gosto (ou pimenta-do-reino) Salsinha picada a gosto Hortelã picada a gosto

Lentilha é um prato que não pode faltar na ceia de Ano Novo. (Foto: Reprodução)

Modo de preparo da Lentilha

Reúna todos os ingredientes; Higienize a lentilha, transfira para uma panela, adicione 1 litro de água, leve para o fogo médio, deixe levantar fervura e cozinhe por 12 a 15 minutos (contados após levantar fervura). Reserve; Em uma frigideira, esquente metade do azeite e refogue o pimentão e a cebola por 1 minuto; Desligue o fogo, acrescente a lentilha al dente, o tomate, o suco de limão, o restante do azeite, o sal, o cominho, a pimenta síria e misture bem; Transfira para um refratário e finalize com a salsinha e hortelã. Agora é só servir!

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)